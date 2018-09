Non c’è pace per l’Aral, dopo gli incendi a Castelceriolo, ora a Solero sono arrivati i teppisti

Solero – Raid teppistico all’interno della discarica Aral di Solero. Ieri sera, domenica, alcuni ladri sono entrati nell’impianto rompendo il lucchetto del cancello. I malviventi hanno aperto l’ufficio e distrutto tutto all’interno. Ciò è stato possibile in quanto nella struttura non c’è più il servizio di sorveglianza. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, tutta l’attrezzatura elettronica legata alla vigilanza, computer, monitor, sensori, è stata distrutta con una mazza e sono state smontate e rubate le telecamere collocate a 8 metri di altezza. I malviventi si sono inoltre accaniti, secondo quanto accertato, sui sensori perimetrali e hanno svuotato la cisterna del gasolio (4000 litri) dentro all’officina. Nell’impianto tutto è finito sotto sopra con la mancanza di fusti d’olio, attrezzature meccaniche, una idropulitrice e altro materiale per un danno al momento stimato in 30.000 euro.