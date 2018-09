Olimpiadi: scontro tra il governo e Milano

Roma (Adnkronos) – È scontro sulle Olimpiadi tra il governo e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ad accendere la miccia è stata la richiesta del primo cittadino di dare a Milano un ruolo preminente. Richiesta che ha scatenato la dura reazione del sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e responsabile dello Sport per il M5S Simone Valente, per il quale il sindaco avanza una “pretesa insostenibile”. Il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, esprimerà domani, nel corso dell’audizione in commissione istruzione del Senato, la posizione del governo sulle candidature delle olimpiadi invernali. Secondo alcune indiscrezioni, Sala avrebbe scritto in una lettera inviata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, chiedendo di fare chiarezza “per il bene del nostro Paese e delle possibili città candidate” sulla candidatura italiana alle Olimpiadi del 2026. Dopo il video pubblicato su Facebook da San Francisco, dov’era impegnato nel Global climate action summit, Sala sarebbe dunque tornato a ribadire la necessità di chiarire il ruolo di Milano nella candidatura a tre per i Giochi invernali, chiedendo che il capoluogo lombardo appaia per primo nell’indicazione delle città ospiti, accanto a Torino e Cortina, per rafforzare il brand della città.