Antonio Maconi nuovo presidente di un Ipab Borsalino sempre al centro di polemiche

Alessandria – È il dottor Antonio Maconi (nella foto de La Stampa), stimato medico di Alessandria, il nuovo presidente dell’Ipab Borsalino. La nomina è stata decretata dal Cda composto dallo stesso Maconi, dalla dottoressa Anna Pagella, dall’ingegner Luigi Scalzi, dall’architetto Gaetano Dieni e dalla dottoressa Laura Panelli. Maconi ha prevalso per tre voti a due. Per lui avrebbero votato Scalzi e Pagella mentre per Dieni, nominato vicepresidente in quanto consigliere di opposizione della gestione passata, avrebbe votato Panelli. Tuttavia, nonostante il rinnovo delle cariche e l’arrivo del dottor Maconi, non si volterebbe pagina a causa degli ultimi fatti che hanno interessato il prestigioso istituto finito nell’inchiesta partita dalla Guardia di Finanza di Vercelli e coordinata dalla Procura vercellese, per cui sono state iscritte nel registro degli indagati trentacinque persone. Gli inquirenti hanno fatto emergere uno schema utilizzato per favorire la cooperativa “Punto Service” di Vercelli che opera nel settore delle case di riposo e dell’assistenza agli anziani. Un sistema che avrebbe assicurato alla cooperativa vercellese la vittoria in almeno 14 gare per un valore complessivo di 50 milioni di euro. Tra i vari appalti, il più sostanzioso sarebbe stato proprio quello dell’Ipab Borsalino, che, a quanto ci risulta, non è stato ancora revocato. Nell’occhio del ciclone sono finiti l’ex presidente, poi commissario dell’Ipab Borsalino, Giovanni Maria Ghe’ e il direttore Gianpaolo Paravidino, insieme al presidente della commissione di gara e dell’Ipab di Casale Monferrato, Paolo Barbano, tutti interdetti per sei mesi dalle pubbliche funzioni. Coinvolto anche Massimo Secondo, presidente della “Punto Service” e fino all’anno scorso patron della Pro Vercelli anche se il club calcistico vercellese si è detto estraneo alla vicenda.

Se la nomina di Antonio Maconi sembra frutto di un’inedita alleanza fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (che aveva espresso Ghe’), il Comune di Alessandria (tramite la dottoressa Pagella, presidente della Cooperativa Social Domus che ospita circa trecento migranti ed è “fiduciaria” del sindaco leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco) e il dottor Scalzi (già consigliere di Ghe’ prima del commissariamento), resta il nodo della cooperativa Azimut che gestisce a Casale Monferrato un centro profughi in un cascinale affittato dal soggiorno Borsalino pare a 6.000 euro al mese. Di tutta l’intricata vicenda lascia perplessi soprattutto il fatto che nella struttura casalese potrebbe finire parte di quei 300 profughi ospiti della cooperativa Social Domus, diretta emanazione dell’Ipab Borsalino, di cui, come sappiamo, è la dottoressa Pagella la responsabile. Se le cose stessero così potrebbe delinearsi un caso di conflitto di interessi tra un membro del Cda del Borsalino (Pagella) che al tempo stesso è direttrice della cooperativa che ospiterebbe una ventina di quei 300 migranti nella cascina di Casale affittata dal Borsalino a 6.000 euro al mese.

Pare che a questo proposito sia stato incaricato un prestigioso avvocato alessandrino che dovrà fare luce nelle sedi opportune sulla gestione della “cascina strapagata” e sulle recenti vicende giudiziarie non ancora risolte.