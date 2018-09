Olimpiadi 2026, Di Maio scarica Malagò: non ha avuto il coraggio di prendere una decisione

Roma (Giuliano Balestreri di Business Insider) – Luigi Di Maio scarica il numero uno del Coni, Giovanni Malagò (nella foto). Al capo dello sport italiano, il vicepremier imputa la responsabilità di non esser stato in grado di portare al Cio una candidatura forte per le Olimpiadi 2026: “Grazie a Giancarlo Giorgetti per il lavoro fatto sulle Olimpiadi. La verità – scrive sui social network – è che in questa vicenda abbiamo purtroppo pagato l’atteggiamento del Coni che, nel tentativo di non scontentare nessuno, non ha avuto il coraggio di prendere una decisione chiara sin dall’inizio, creando una situazione insostenibile in cui come al solito si sarebbero sprecati soldi dello Stato. A questo punto chi vorrà concorrere dovrà provvedere con risorse proprie”. Tradotto: il governo ritira l’appoggio politico ed economico all’operazione.

D’altra parte quello annunciato da Malagò a inizio agosto “non era un progetto” come ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il capoluogo lombardo, infatti, aveva avanzato la propria candidatura già nel 2017 e aveva incassato il sostegno prima del Coni, poi di Gian Franco Kasper presidente della Federazione internazionale sci e componente influente del Comitato olimpico internazionale: “Il mio cuore batte per Milano, ma per il Cio non fa grande differenza quale sia la città italiana designata con la nuova agenda 2020, l’importante che si ottimizzino gli impianti che esistono già e in questo l’Italia è abbastanza forte”.

Malagò, però, con l’obiettivo di non scontentare né i 5 Stelle, né la Lega ha rimodellato il progetto di Milano presentando una candidatura a tre punte con Cortina e Torino insieme al capoluogo lombardo. Una scelta che ha provocato l’immediato passo indietro di Sala che dal subito aveva posto come condizione il ruolo dei capofila per la propria città.

Il rifiuto di Palazzo Marino non era certo un capriccio, ma piuttosto la richiesta di tenere in mano le redini della governance: nessuno, a Milano, ha voglia di entrare in una partita dove non è chiaro chi faccia cosa e con quali poteri. Sala conosce bene i rischi della confusione perché nel 2013 fu nominato commissario straordinario per Expo 2015 proprio per mettere ordine e superare le divisioni tra i soggetti coinvolti che stavano cumulando enormi ritardi.

Sul tavolo, tuttavia, resta l’ipotesi di una corsa a due: Milano-Cortina. “Non mi risulta che il Cio possa accettare candidature che non abbiano l’esplicito sostegno del Governo. Ma se dovesse andare avanti una candidatura Veneto-Lombardia con il sostegno del Governo, saremmo di fronte a una manovra per tagliare fuori il Piemonte, manovra che la componente pentastellata non ha saputo fermare, neanche per difendere gli interessi di una città la cui sindaca è una esponente di primo piano del M5s” dice il governatore piemontese, Sergio Chiamparino.

A Losanna, quindi, verrà presentato un progetto che prevede a Cortina lo svolgimento delle gare di sci alpino, a Milano il pattinaggio, l’hockey e i grandi eventi delle Olimpiadi, in Valtellina il fondo e lo snowboard, mentre bob e slittino potrebbero svolgersi a Saint Moritz. Un piano con buone possibilità di vittoria, ma pasticciato fin dall’inizio.

Per Maurizio Gandolfi, storico organizzatore delle gare di coppa del mondo di sci alpino a Bormio e attivo sul dossier olimpicoer olimpico “Milano è l’unica città italiana che ha tutte le carte in regola. In Lombardia abbiamo quello che serve per organizzare Olimpiadi “green” senza grossi investimenti. Non manca nulla e rinunciare sarebbe una follia: Milano ha gli stadi del ghiaccio e i posti letto; Saint Moritz e l’Engadina sono l’ideale per lo slittino e il bob; la Valtellina per tutte le altre specialità”.