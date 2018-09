Sospeso il Campionato di Serie B e in Serie C è il caos

Alessandria – Altro colpo di scena in questo inizio di stagione decisamente turbolento per il calcio italiano.

Il presidente del Collegio di Garanzia del Coni Franco Frattini ha annunciato oggi, martedì 18 settembre, che il campionato di Serie B è stato sospeso in attesa di un nuovo pronunciamento dello stesso Collegio sull’eventuale ritorno alla formula a 22 squadre.

Una novità derivata dalla sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di Pro Vercelli e Ternana.

Una novità, questa, che ha, inevitabilmente, condizionato anche il campionato di serie C. Nel girone dove milita l’Alessandria, girone A, Novara, Pro Vercelli e Robur Siena non sono scese in campo nella prima giornata

Queste le parole del presidente Franco Frattini: “Se il Collegio si pronuncerà sul ritorno a 22 squadre lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre, delle sei interessate, che dovranno essere ripescate”.

Venerdì 21 settembre il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre.

Secondo le ultime voci di corridoio, il campionato di serie B dovrebbe proseguire regolarmente con la quarta giornata ma non sono da escludere colpi di scena: se venerdì il Collegio deciderà per il format a 22 allora la cadetteria sarebbe effettivamente sospesa in attesa che venga stilato un nuovo calendario. Sono sei i club che sperano nel ripescaggio e che non sono quindi ancora scesi in campo in Serie C in attesa della decisione finale: Novara, Catania, Siena, Ternana, Pro Vercelli e Virtus Entella.