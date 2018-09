Inizio “a tappe” per le scuole della nostra provincia

Alessandria – Le scuole sono iniziate da più di una settimana ma i problemi, sul fronte occupazione e dei posti ancora vacanti, resta. E non solo per maestri e professori ma anche per impiegati amministrativi delle segreterie e collaboratori scolastici, ossia i bidelli, il personale Ata.

Si terranno oggi, all’istituto tecnico “Volta”, le nomine per conferire gli incarichi a tempo determinato, validi per l’anno scolastico in corso. Al mattino toccherà agli assistenti amministrativi, al pomeriggio ai collaboratori scolastici Gli aspiranti che saranno chiamati in ordine di punteggio, dal più alto al più basso, e potranno scegliere la posizione più congeniale, purché inserita fra le 30 scuole che ognuno ha dovuto indicare, dall’infanzia alle superiori.

Molto alti i numeri. Secondo i conteggi di Cisl Scuola, per il ruolo di assistente amministrativo saranno convocati 812 aspiranti per soli 90 posti, di cui 64 a tempo pieno e 26 part time mentre è ancora più ampio il divario per i collaboratori scolastici. Novanta posti a disposizione a fronte di 1.276 persone convocate alla mattinata di nomine.

“Le graduatorie alte sono un segno della crisi”: il commento del segretario Cisl Scuola Alessandria Carlo Cervi che ha poi sottolineato come la difficoltà a trovare un lavoro porti molti a guardare di nuovo con interesse alla possibilità di fare supplenze nelle scuole, anche solo per un anno.

“E per ruoli, oltretutto, per cui è richiesto solo un diploma – ha proseguito Cervi – in provincia parliamo di oltre 4.000 persone”.

Una situazione già spinosa che il precariato ha aggravato ancora di più. I collaboratori scolastici, infatti, non sono sostituiti con altro personale di ruolo, preferendo fare le supplenze annuali con l’idea che così si possa risparmiare.

E il problema è anche degli amministrativi, specie i dirigenti (Dsga): secondo i dati dell’ufficio scolastico, su 51 istituti solo 29 hanno Dsga titolari, tutti gli altri hanno reggenti o personale incaricato

“Ma alla lunga così non si può continuare” ha dichiarato ancora Cervi.

Stamane il segretario Cisl Scuola Alessandria sarà, assieme ad altri colleghi dei sindacati, al “Volta” per controllare che tutte le procedure di nomina si svolgano senza intoppi.