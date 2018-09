Terzo Valico sempre al palo

Novi Ligure – Pare essere un calvario senza fine la prosecuzione dei lavori del Terzo Valico. I cantieri stanno andando avanti ma due sono fermi al palo e non si sa bene se e quando riprenderanno i lavori. Sono, nello specifico, quelli in Val Lemme e Serravalle Scrivia, affidati alla Grandi Lavori Fincosit di Roma, azienda che, però è in crisi tanto da dover richiedere il concordato preventivo.

“Una situazione che ci impedisce di togliergli l’appalto, nonostante le inadempienze – ha sottolineato Marco Rettigheri, commissario del Cociv – c’è un piano di concordato, si prevede forse la cessione di ramo d’azienda (ci risulta che siano state avviate trattative). Ma dobbiamo attendere le decisioni dei giudici”.

Rettighieri non esclude l’ipotesi di un subentro da parte di altre aziende, ce ne sarebbero due in graduatoria subito dopo Finconsit, ma un’eventualità del genere comporterebbe uno stop dei lavori.

E anche un aumento dei costi. Non si sbilancia su questo il commissario Rettighieri: “se qualcuno darà lo stop allora faremo i conti. Posso solo dire che al momento il Terzo valico impiega 2.000 persone direttamente, più quelle dell’indotto che si valuta di solito uno a quattro, dunque circa altre 8.000”.

L’unica cosa certa è che al momento, a Voltaggio e Novi Ligure, i lavori sono fermi.

A Novi da alcuni mesi con gli operai tornati solo in parte nel cantiere il 10 settembre anziché il 27 agosto come previsto e, non avendo ricevuto lo stipendio, non hanno ripreso l’attività mentre a Voltaggio, invece, è trascorso quasi un anno senza aver fatto praticamente nulla di quanto previsto, neppure il cosiddetto “camerone”, lo spazio necessario per poter poi iniziare la galleria di valico.

Nel frattempo il Ministero delle Infrastrutture ha avviato il Terzo Valico ad un’analisi dei costi-benefici.

Che è già stata avviata con le situazioni di Novi e Voltaggio che “saranno valutate ed affrontate in conseguenza dell’estio dell’analisi” come riferito dall’ufficio stampa del ministro pentastellato Danilo Toninelli (Infrastrutture).