Cosa aspetta a dimettersi il presidente della Fondazione CRT Davio che è agli arresti domiciliari?

Tortona (Andrea Guenna) – Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona Dante Davio (nella foto insieme al vescovo), nonostante sia agli arresti domiciliari per disposizione della procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul crac di Italtrading, non si sarebbe ancora dimesso dal prestigioso incarico in quanto il direttore Andrea Crozza lo avrebbe convinto a rimanere. È vero che è in attesa di giudizio, per cui non è stato ancora condannato, ma il buon gusto imporrebbe un gesto dignitoso e il Davio ha perso una buona occasione per dimostrare, se non altro, che sente il peso della responsabilità e il dovere di fare un passo indietro in attesa che tutto si chiarisca.

Intanto da Tortona si viene a sapere che le funzioni di presidente saranno svolte da Carlo Volpi, attuale vicepresidente nonché proprietario delle cantine Volpi.

La vicenda lascia perplessi poiché la misura degli arresti domiciliari decretata dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti in totale accordo con la pm Donata Costa, è stata presa proprio perché il Davio, insieme all’altro tortonese arrestato Fabrizio Longa, ex presidente del Parco Tecnologico ed ormai ex presidente del Cda di Libera Energia Spa, sono stati considerati potenzialmente recidivi. In sostanza i magistrati milanesi sono convinti che i due tortonesi possano ripetere altri reati per cui nell’ordinanza si legge: “Esiste il concreto pericolo che gli indagati, sebbene incensurati commettano delitti della stessa specie. Lo si desume dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti in contestazione: non si tratta di comportamenti sporadici e limitati alla fase finale della vita delle società poi dichiarate fallite, ma di una modalità di gestione spregiudicata ed illecita, caratterizzata da sistematiche appropriazioni indebite, commissione di reati tributari e falsificazione della documentazione contabile e dei bilanci”.

Intanto la società Libera Energia Spa fa sapere che il Longa da tre anni non è più presidente del Cda. Lo si apprende da una lettera che ci è pervenuta dai suoi avvocati, che pubblichiamo a pie’ d’articolo, in cui si specifica che “il dottor longa, sin dal 2015, non riveste più alcuna (meglio scrivere nessuna, n.d.r.) carica in Libera Energia Spa”.

A margine di questa vicenda, devo registrare una sequela di insulti da parte di una trentina di “leoni dei social” che prendono le parti dei due potenti tortonesi finiti agli arresti contro il sottoscritto che cerca di fare seriamente il cronista, dipinto come un infame, un omosessuale incallito, un bugiardo e un disonesto.

Al di là del fatto che mi danno dell’omosessuale (gram urgion, grasso culo, ecc.), convinti del fatto che essere omosessuali sia sinonimo di indecenza, ma ignorando che molti omosessuali sono quanto di meglio esista per correttezza, onestà, bontà e intelligenza, per gli altri “aggettivi” ho già attivato i nostri legali che stanno procedendo nelle sedi opportune per il dovuto risarcimento. Tutto ciò nonostante che coloro che hanno postato quelle offese abbiano in parte provveduto a cancellarle, perché la redazione ha fatto in tempo a registrare tutti i post (con nome, cognome e indirizzo degli autori) che saranno oggetto della nostra denuncia.