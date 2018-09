Invece dei soldi gli danno un sacco di botte: ingegneri al pronto soccorso e immobiliarista alessandrino arrestato insieme ai complici

Alessandria – Con l’operazione “Borderline”, Polizia e Guardia di Finanza hanno arrestato, nei giorni scorsi, cinque persone con l’accusa di estorsione continuata e in concorso.

In base a quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura, della Squadra Mobile e delle Fiamme Gialle, gli indagati si sono resi autori di una duplice estorsione ai danni di due ingegneri di Pavia che avevano prestato consulenze tecniche ad uno di loro ma che, al momento del pagamento, erano stati costretti con la forza a rinunciare ad una parte del credito vantato in precedenza.

L’indagine è partita a marzo, dopo la denuncia dei due ingegneri del pavese nei confronti di Claudio Ferraresi, 52 anni, agente immobiliare che vive tra Alessandria e Voghera.

In base a quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine, Ferraresi aveva dato appuntamento ad uno due, di sera, in un locale della zona Osterietta, periferia di Alessandria, affermando che avrebbe pagato quanto dovuto, 35.000 euro, oltre metà del compenso che il professionista pavese aveva fatturato a Ferraresi per consulenze immobiliari.

Invece all’appuntamento, l’ingegnere aveva trovato, insieme a Ferraresi, altre quattro persone che, attraverso percosse e minacce, lo avevano costretto a rinunciare al credito vantato.

Qualche ora dopo, i cinque avevano poi terrorizzato anche l’altro ingegnere, anche lui portato così a rinunciare a parte del suo compenso.

Tra gli arrestati, oltre al Ferraresi, un uomo di 61 anni, Luciano Robita, originario di Caltanissetta e ritenuto vicino alle cosche nissene di Cosa Nostra, per anni domiciliato ad Alessandria dove si è occupato di imprese di pulizia, Vincenzo Aliano, 57 anni, imprenditore edile nato a Craco, in Basilicata e residente vicino a Valenza e i nipoti Michele e Giulio Aliani, rispettivamente di 38 e 28 anni, disoccupati, nati a Stigliano, provincia di Matera, ma residenti ad Alessandria.

La complessa indagine di Polizia e Guardia di Finanza ha permesso anche accertare il coinvolgimento di alcuni degli arrestati in un fiorente giro di truffe collegate alla compravendita di beni immobili di pregio.

Eseguite le ordinanze di custodia cautelare in carcere, Polizia e Guardia di Finanza proseguono gli accertamenti anche sull’ingente quantità di documenti e materiale informatico sequestrato durante le undici perquisizioni eseguite nell’alessandrino, in provincia di Pavia e anche in Sicilia e Basilicata.

Gli arrestati, infatti, è molto probabile che abbiano estorto denaro anche ad altri professionisti per cui gli inquirenti sperano che le eventuali vittime si possano fare avanti.