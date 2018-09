Presto alla normalità la ferrovia Acqui-Genova

Acqui Terme –La linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova riaprirà ad ottobre e riavrà tutti i suoi treni.

Una notizia che ha dissipato le ultime, grandi, paure dei viaggiatori che, vista ancora la difficile situazione, temevano di riavere solo un servizio parziale. Ma non sarà così.

La conferma della riapertura totale della linea l’ha data ieri, martedì 18 settembre, Rfi alla riunione convocata in Regione Liguria coi comitati pendolari, per chiarire cosa succederà ora che le Fs hanno avuto l’ok a iniziare i lavori sui binari del Campasso ostruiti dai detriti del viadotto Morandi, crollato il 14 agosto.

L’incontro è stato breve, meno di un’ora, ma sufficiente a chiarire tutto.

Dunque tredici coppie di treni dal lunedì al venerdì, e qualcuna meno nel weekend, torneranno a breve alla piena funzionalità. Previste alcune variazioni di orario ma che non dovrebbero andare oltre il paio di minuti e che saranno comunicate entro breve.

Secondo quanto emerso ieri dall’incontro in Regione Liguria, la tempistica massima stimata per riavere le linee pienamente attive sarà di quaranta giorni ma Rfi ha confermato di volercela fare per la prima settimana di ottobre.

Insomma, ultimo periodo di saliscendi per i pendolari che devono fare Acqui-Campo in treno, poi bus fino a Pra e, da lì, ancora treno fino a Genova Principe, prima del ritorno ad una piena normalità.