Il Casale cerca una conferma in terra lombarda

Casale Monferrato – Dopo la vittoria casalinga contro il Sestri Levante di domenica scorsa, 1-0 grazie alla rete di Pavesi, il Casale Fbc affronterà la seconda giornata del campionato di Serie D, Girone A, fuori casa.

Avversario dei Nerostellati sarà la Bustese Milano City. I lombardi sono reduci dal pareggio esterno contro la Folgore Caratese e dunque saranno quasi certamente determinati a volersi accaparrare i primi tre punti della stagione.

Domenica scorsa la formazione nerostellata allenata da mister Buglio si è espressa bene nel primo tempo, creando gioco e spunti offensivi fino alla rete di Pavesi, al 19’ del primo tempo, che ha poi deciso la partita.

Nella ripresa invece i piemontesi hanno subìto maggiormente le incursioni della squadra ligure rossoblu del tecnico Celestini, incursioni che tuttavia non hanno mai impensierito il portiere dei neri Consol.

Nel complesso, dunque, un risultato apparso giusto anche se la squadra padrona di casa dovrà, nel prosieguo del campionato, avere maggiore consapevolezza dei propri mezzi ed essere in grado di gestire la gara per tutti i novanta minuti.

Questa la probabile formazione del Casale Fbc contro la Bustese Milano City: Consol; Di Giovanni, Cintoi, Villanova, M’Hamsi; Vecchierelli, Marinai, Cardini; Coccolo, Cappai, Pavesi.

Dunque ancora un possibile 4-3-3 per mister Buglio.