La domenica del calcio dilettamnti

Alessandria – Nel campionato di Eccellenza, Girone B, terza giornata di andata, impegno casalingo per il Calcio Derthona. I bianconeri tortonesi, reduci dalla vittoria contro l’Olmo, sfideranno, al “Coppi”, il Fossano.

Sfida esterna, invece, per il Castellazzo impegnato sul campo del Canelli. I biancoverdi sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dopo il ko dell’esordio contro il Saluzzo e il pari casalingo a reti bianche contro il Corneliano Roero.

In Promozione, Girone D, alessandrine impegnate quasi tutte in gare casalinghe.

L’Hsl Derthona se la vedrà nel derby con l’Arquatese Valli Borbera, l’Acqui, all’ “Ottolenghi” sfiderà il Cbs Scuola Calcio, la Gaviese affronterà il Rapid Torino mentre la Valenzana Mado, al “Comunale” di Valenza, affronterà il San Mauro.

In Prima Categoria, Girone G, per quanto concerne le squadre della provincia, si terranno i match Calliano-Tassarolo, Canottieri Alessandria – Felizzano, Libarna – Ovadese Silvanese, Monferrato – Castelnovese Castelnuovo, Pozzolese – Luese, San Giuliano Nuovo – Fulvius, Savoia Fbc – Castelnuovo Belbo, infine l’Asca sarà impegnata sul campo dello Spartak San Damiano.

In Seconda Categoria, Girone L, Capriatese – Vignolese, Cassano Calcio – Cassine, Deportivo Acqui – Mornese, G3 Real Novi – Spinetta Marengo, Garbagna – Calcio Novese, Pro Molare – Frugarolese, chiude la terza giornata Sexadium – Polisportiva Casalcermelli.

Infine in Terza Categoria, prima giornata di campionato, questi i match: Boschese – Sale, Audax Orione San Bernardino – Lerma, Aurora – Valmilana, Ovada – San Giuliano Vecchio, Polisportiva Sardigliano – Sporting 2015, Tiger Novi – Serravallese e Villaromagnano – Stazzano.