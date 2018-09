L’Alessandria riceve il Pro Piacenza per un incontro alla sua portata

Alessandria – Dopo il buon esordio (vittoria per 2-1) di domenica scorsa contro la Juventus Under 23, l’Alessandria resterà ancora al “Moccagatta” per la sfida valida per la seconda giornata di andata del campionato di Serie C Girone A.

Domenica – fischio d’inizio alle 16,30 – i Grigi se la vedranno con il Pro Piacenza, ancora a zero punti ma per il fatto che la squadra allenata da mister Giannichedda ha dovuto saltare la prima di campionato contro la Robur Siena per le vicende relative ai ripescaggi in serie B che stanno interessando il club toscano.

Per gli emiliani, dunque, esordio ufficiale in campionato mentre l’Alessandria dovrà cercare di confermare quanto di buono fatto vedere domenica scorsa contro la Juventus Under 23.

Buona impressione ha fatto, in particolare, la coppia d’attacco Sartore-De Luca che molto probabilmente sarà riproposta anche in questo match.

Probabile, dunque, di nuovo un 4-3-3 per mister D’Agostino che in campo dovrebbe schierare Cucchietti in porta, difesa formata da Prestia e Gjura al centro, ai lati Fissore e Tentoni, a centrocampo Gatto, Bellazzini e Maltese, in avanti Talamo e Sartore dietro alla punta De Luca.

Arbitrerà l’incontro il signor Marco D’Ascanio della sezione arbitrale di Ancona.