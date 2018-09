Spacciava la bamba in cantina

Casale Monferrato – Aveva messo in piedi una fiorente attività che lo vedeva spacciare cocaina a diverse decine di clienti provenienti dalla città, dai paesi della zona e anche dalla provincia di Pavia. Ma i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile lo hanno smascherato.

A finire nei guai in ventiduenne casalese, T.D.B., con alle spalle già precedenti specifici. Il giovane nella cantina del palazzo dove vive, in via Verdi, aveva dato vita ad una vera e propria attività di spaccio di cocaina. I suoi clienti erano tutte persone molto giovani, tutti fra i 20 e i 30 anni, per lo più studenti, commesse, operai e commercianti. Si riforniva nell’hinterland milanese e poi spacciava nella sua cantina che era diventata un emporio del traffico di droga.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il lavoro era partito ad inizio primavera ed era terminato a giugno quando era stato sorpreso in flagranza del reato di spaccio e denunciato alla procura di Vercelli.

I suoi clienti lo contattavano tramite whatsapp, lui scendeva e in qualsiasi momento della giornata li riforniva, spesso facendo provare la merce.

L’attività era diventata fiorente come anche documentato dagli uomini della Benemerita che, attraverso una serie di fotografie, hanno immortalato i clienti del giovane in un continuo viavai.

Dodici di questi, maschi e femmine, dopo essere stato identificati sono stati segnalati alla prefettura di Alessandria che valuterà l’opportunità di sottoporli agli accertamenti sanitari finalizzati, tra l’altro, a confermare o meno i requisiti psico-fisici per il mantenimento della patente di guida.