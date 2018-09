Una storia senza nome

È un film di genere noir del 2018, diretto da Roberto Andò, con Micaela Ramazzotti e Laura Morante. Uscita al cinema il 20 settembre 2018. Durata 110 minuti. Distribuito da 01 Distribution.

Valeria (Micaela Ramazzotti), giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive sullo stesso pianerottolo della madre, Amalia, donna eccentrica e nevrotica (Laura Morante), e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Alessandro Gassmann). Un giorno, Valeria riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in pensione (Renato Carpentieri), la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, “la storia senza nome” racconta infatti il misterioso furto, avvenuto a Palermo nel 1969, di un celebre quadro di Caravaggio, la Natività. Da quel momento, la sceneggiatrice si troverà immersa in un meccanismo implacabile e rocambolesco.

* DATA USCITA: 20 settembre 2018

* GENERE: Noir

* ANNO: 2018

* REGIA: Roberto Andò

* ATTORI: Micaela Ramazzotti, Laura Morante, Alessandro Gassmann, Renato Carpentieri, Jerzy Skolimowski, Gaetano Bruno, Antonio Catania, Marco Foschi, Renato Scarpa, Silvia Calderoni, Emanuele Salce, Paolo Graziosi, Filippo Luna, Michele Di Mauro, Giovanni Martorana

* PAESE: Italia

* DURATA: 110 Min

* DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

