XX Settembre 1870: l’Italia s’è desta

di Andrea Guenna – C’era vecchia ruggine fra i liberali e i cattolici, fin dai tempi della Repubblica Romana del 1848 – 1849, difesa dai patrioti liberali, carbonari e liberi muratori contro le truppe del papa che sparavano volentieri infrangendo a ripetizione il quinto comandamento. E proprio sulle barricate dei repubblicani era salito il fratello Goffredo Mameli (nella foto a lato), l’autore dell’Inno Nazionale, il quale fu colpito dalla fucilata di un giannizzero papalino e morì per la ferita che si infettò. Era il 6 luglio del 1849 e i liberali in quell’asperrima battaglia difendevano la seconda Repubblica Romana versando il loro sangue contro gli attacchi furibondi delle truppe della Chiesa che, mentre predica l’amore fraterno e il perdono se non gli vai a genio ti toglie di mezzo senza tanti complimenti. Una volta ti sparava, oggi ti fa il cordone sanitario intorno isolandoti – per quello che può – da tutto ciò che serve per tirare a campare.

La rivincita dei liberali c’è stata il XX Settembre 1870 con la Breccia di Porta Pia da parte dei Bersaglieri piemontesi (nella foto storica di apertura, tratta da “Roma Sparita”, il 34° battaglione del 10° Reggimento dei Bersaglieri in posa davanti a Porta Pia).

Al comando delle truppe piemontesi c’era il generale Raffaele Cadorna (nella foto a lato) che era un fervente cattolico, ancorché libero muratore, il cui animo era combattuto fra la devozione al Santo Padre e l’orgoglio massonico e risorgimentale del comando di un’impresa unica nella Storia della nostra Patria.

Forse per bilanciare gli stati d’animo di Cadorna, il ministro della guerra Cesare Francesco Ricotti-Magnani scelse come suoi vice due garibaldini, il massone Nino Bixio e l’ebreo e massone Enrico Cosenz.

L’attacco iniziò alle cinque di mattina del XX Settembre 1870 col cannoneggiamento di artiglieria su diversi punti, nonostante che Papa Pio IX minacciasse di scomunicare chiunque avesse comandato di aprire il fuoco sulla città. Ma l’ordine del cannoneggiamento giunse da un altro ebreo, il capitano d’artiglieria Giacomo Segre, comandante della 5ª batteria del IX° Reggimento, e la scomunica del papa con gli ebrei non funziona. Successivamente il generale Cadorna alla testa dei suoi bersaglieri poteva entrare attraversando la mezza demolita Porta Pia.

Alle dieci di mattina dal campo pontificio fu esposta la bandiera bianca, ma il fratello generale Nino Bixio continuò il bombardamento per circa mezz’ora quasi a vendicare l’assassinio del fratello Goffredo Mameli di 21 anni prima.

Molti i massoni presenti nelle truppe piemontesi, come il tenente Edmondo De Amicis (nella foto a lato), autore del Libro Cuore, che ci ha lasciato una cronaca circostanziata dell’importantissimo evento. Eccone un passaggio tratto dal libro Le tre capitali: “[…] La porta Pia era tutta sfracellata (foto storica a lato); la sola immagine della Madonna, che le sorge dietro, era rimasta intatta; le statue a destra e a sinistra non avevano più testa; il suolo intorno era sparso di mucchi di terra; di materassi fumanti, di berretti di Zuavi, d’armi, di travi, di sassi. Per la breccia vicina entravano rapidamente i nostri reggimenti. […]”.

l’Italia aveva la sua Capitale, Roma, la Città Eterna, mentre lo strappo con la Chiesa fu abilmente ricucito da Benito Mussolini con la firma dei Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929 (nella foto a lato il Duce mentre firma l’importante accordo internazionale alla presenza del cardinale e segretario di stato Pietro Gasparri).

IL NOSTRO INNO

L’Inno nazionale, firmato da Goffredo Mameli (testi) e Michele Novaro (musica), si intitola “Il canto degli italiani”.

Questo è il testo ufficiale, presente sul sito del Quirinale (più la sesta strofa, presente nell’edizione del 1860 stampata da Tito Ricordi)

di Goffredo Mameli

Fratelli d’Italia

L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa.

Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

Noi siamo da secoli

Calpesti, derisi,

Perché non siam popolo,

Perché siam divisi.

Raccolgaci un’unica

Bandiera, una speme:

Di fonderci insieme

Già l’ora suonò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,

l’Unione, e l’amore

Rivelano ai Popoli

Le vie del Signore;

Giuriamo far libero

Il suolo natìo:

Uniti per Dio

Chi vincer ci può?

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

Dall’Alpi a Sicilia

Dovunque è Legnano,

Ogn’uom di Ferruccio

Ha il core, ha la mano,

I bimbi d’Italia

Si chiaman Balilla,

Il suon d’ogni squilla

I Vespri suonò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

Son giunchi che piegano

Le spade vendute:

Già l’Aquila d’Austria

Le penne ha perdute.

Il sangue d’Italia,

Il sangue Polacco,

Bevé, col cosacco,

Ma il cor le bruciò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

(Evviva l’Italia

Dal sonno s’è desta

Dell’elmo di Scipio

s’è cinta la testa

Dov’è la vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò).