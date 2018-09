Battuta d’arresto dell’Alessandria che perde in casa contro il Pro Piacenza

Alessandria (Alessandria 1 – Pro Piacenza 3) – Dopo il convincente esordio con vittoria, domenica scorsa, contro la Juventus Under 23, l’Alessandria, alla seconda giornata di campionato di Serie C Girone A, cade malamente.

I Grigi al “Moccagatta” si arrendono al Pro Piacenza per 3-1 in una gara giocata male. Soprattutto il reparto difensivo è apparso quello con le maggiori lacune.

Piemontesi in campo con il 4-3-3: in porta Cucchietti, difesa formata da Panizzi, Gjura, Prestia, Fissore, a centrocampo Maltese, Gazzi, Gatto, in avanti Sartore, De Luca e Talamo.

Rispondono gli emiliani con Zaccagno, Pasqualoni, Polverini, Mangraviti, Kalombo, Sicurella, Quaini, Remedi, Zanchi, Nolè e Scardina.

Ospiti subito pericolosi con Scardina al 7’, il suo tiro, da buona posizione, è fuori di poco.

Al 19’ grandiosa parata di Cucchietti su tiro ravvicinato di Pasqualoni.

Al 20’ primo sussulto grigio con il colpo di testa di De Luca, parato da Zaccagno.

Al 40’ altro grande intervento di Cucchietti che dice no anche a un colpo di testa di Scardina.

Il primo tempo finisce a reti inviolate.

Nella ripresa, al 10’, Pro Piacenza in vantaggio: Gjura perde malamente palla in difesa e Scardina ne approfitta al meglio battendo l’incolpevole Cucchietti.

Al 58’ nei Grigi esce Talamo, entra Rocco.

Al 60’ raddoppio del Pro Piacenza con Nolè, gol che arriva dopo una sua bella azione personale in area mandrogna. Nell’occasione difesa grigia non esente da colpe.

Al 63’, sponda Alessandria, esce Gjura, entra Agostinone.

Al 68’ tris del Pro Piacenza con la rete di Sicurella che sfrutta al meglio uno svarione difensivo dei mandrogni.

Al 72’ l’Alessandria trova il gol della bandiera con Bellazzini che, su calcio di rigore, accorcia le distanze.

All’85’ Grigi vicini al 2-3 ma il portiere del Pro Piacenza, Zaccagno, è davvero bravo a dire no prima a De Luca e poi a Prestia.

L’arbitro non concede recupero e al 90’ arriva il triplice fischio.

Per l’Alessandria c’è ancora da lavorare, soprattutto nel reparto difensivo, apparso il più tentennante.

Alessandria (4-3-3): Cucchietti; Panizzi, Gjura (16′ st Agostinone), Prestia, Fissore (26′ st Delvino); Maltese, Gazzi (14′ st Bellazzini), Gatto; Sartore, De Luca, Talamo (14′ st Rocco). In panchina: Pop Zogkos, Delvino, Scatolini, Gerace, Sbampato, Usel, Badan, Cottarelli All.: Gaetano D’Agostino

Pro Piacenza (3-5-1-1): Zaccagno; Pasqualoni, Polverini, Mangraviti; Kalombo, Remedi (41′ st Marchesi) Quaini (31’st Sanseverino), Sicurella, Zanchi (31′ st Nava); Nolé 31′ st Kadi), Scardina (46′ st Belotti). In panchina: Bertozzi, Maldini, Giuliano, Milani, Esposito, Buongiorno, Volpicelli. All.: Giuliano Giannichedda

Gol: st 11′ Scardina, 14’st Nolé, 23′ Sicurella, 26′ Bellazzini rig

Arbitro: D’Ascanio di Ancona

Guardalinee: Vitali di Brescia e Salvalaglio

Ammoniti: Gjura, Remedi per gioco falloso.

Recuperi: 0+5

Spettatori: 1800 circa (852 paganti+900 abbonati).