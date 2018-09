Cercatore di funghi di Pontecurone cade in un canalone nel bosco e muore

Ottone (Pc) – Un fungaiolo di 72 anni, residente a Pontecurone, è morto stamane dopo essere scivolato nel bosco ed aver battuto il capo contro una roccia. La vittima è Luigi Ariati che si era recato coi due figli nei boschi di Orezzoli, nel Comune di Ottone, nel Piacentino. Per recuperarlo, i soccorritori sono rimasti impegnati per circa quattro ore. Sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco di Bobbio e Piacenza, un’eliambulanza del 118 e i carabinieri. Poco prima della tragedia l’uomo stava percorrendo insieme ai figli i sentieri nel bosco quando è scivolato in un ripido canalone precipitando per molti metri fino a sbattere violentemente la testa contro una roccia. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori per rianimarlo in quanto era troppo grave il trauma cranico riportato dall’uomo che non ha più ripreso conoscenza. Il cadavere è stato recuperato anche grazie al supporto dell’elisoccorso giunto da Pavullo e dotato di verricello.