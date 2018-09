Il Casale a testa alta costringe al pari la Bustese

Busto Garolfo (MI) (Bustese Milano City 2 – Casale 2) – Pareggio del Casale Fbc alla prima uscita di campionato lontano dal “Natal Palli”.

I Nerostellati, alla seconda giornata di andata del campionato di Serie D Girone A, in casa della Bustese Milano City, escono dal campo con un 2-2 figlio di un match decisamente combattuto da entrambe le parti, coi Granata più propositivi ad inizio gara mentre i monferrini sono stati bravi a sfruttare al meglio le occasioni più ghiotte.

Milano City, reduce dal pareggio nel derby con la Folgore Caratese, inizia molto bene la gara. Nei primi 6’ di gioco lombardi sempre avanti nella metà campo del Casale.

Prima buona occasione per Orchi che prende il tempo alla difesa nerostellata staccando su punizione di Santonocito, ma la sfera è troppo centrale e la retroguardia libera.

Il non concretizzare delle azioni offensive è pagato caro. Cappai di testa, dopo una mischia a centro dell’area, porta in vantaggio la squadra allenata da mister Buglio. 0-1 al 16’.

Il Milano City è frastornato dal gol subito e il Casale in contropiede tenta di segnare nuovamente ma Kerezovic è bravissimo a parare.

Ma i Granata non mollano: Mair va vicinissimo al pareggio con un contropiede magistralmente portato avanti dalla coppia Mecca-Santonocito.

Al 25’ altra occasione per il pareggio: Villanova atterra in area Neto Pereira, rigore. Santonocito va sul dischetto ma Fontana neutralizza.

Il primo tempo termina con il risultato di 1-0 per il Casale Fbc.

Nella ripresa ancora Milano City in avanti mentre il Casale Fbc bada più a difendersi.

Al 53’ Santonocito calcia in porta su assist di Neto Pereira, ma il pallone è deviato in angolo dal portiere.

Ancora una volta però, nel momento migliore dei granata lombardi, arriva il gol dello 0-2 del Casale. Vecchierelli al centro dell’area calcia in corsa verso la porta, la palla deviata inganna Kerezovic che non può nulla.

I locali, però, tengono botta e accorciano le distanze con Santonocito che sfrutta al meglio un assist di Neto Pereira.

Il Milano City, dopo il gol, esercita un forcing a tutto campo costringendo il Casale in difesa.

Cambio per i granata: al 75’ esce l’autore del gol Santonocito ed entra Speziale.

I milanesi al 78′ sfiorano il pareggio con un tiro di Neto Pereira a cui solo un miracolo di Fontana nega il pareggio. Un pareggio che è nell’aria e arriva un minuto dopo con Orchi che gira di testa in rete su calcio d’angolo.

Negli ultimi 10′ di gara forcing dei lombardi che non trovano , però, la via del gol pera passare in vantaggio. Finisce 2-2 e per il Casale Fbc un punto decisamente prezioso.