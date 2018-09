Marocchino al volante di un’Audi invade la corsia opposta e centra una Fiat Panda con a bordo due anziani: una vittima e un moribondo

Pozzolo Formigaro – Una casalinga di 73 anni, Maria Teresa Picollo, residente a Pozzolo Formigaro, è morta poco dopo il ricovero ieri pomeriggio alle due all’ospedale di Novi Ligure dove era stata portata in codice rosso in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sulla 35 bis dei Giovi, vicino alla Cascina Girasole, in cui era stata coinvolta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna era a bordo di una Fiat Panda col marito Giulio Coscia, 80 anni, al volante, che stava tornando da Alessandria quando un’Audi A4 condotta da un marocchino di 21 anni, proveniente da Pozzolo Formigaro, forse volendo svoltare a sinistra, invadeva la corsia opposta e centrava in pieno la Panda dei due anziani coniugi (nella foto il punto in cui è avvenuto l’incidente). L’utilitaria è stata scaraventata fuori strada, mentre è stata coinvolta anche una Fiat Doblò per fortuna senza gravi conseguenze per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della Stradale ed una squadra del 118. Il marito della poveretta, Giulio Coscia, è ancora vivo ma ricoverato in condizioni disperate al San Giacomo di Novi.