Fra i dilettanti le alessandrine non brillano

Alessandria – Nel campionato di Eccellenza, girone B, terza giornata di andata, sconfitte per entrambe le alessandrine. Il Castellazzo ha ceduto per 2-1 sul campo del Canelli. Vantaggio degli astigiani, poi pareggio di Piana per i biancoverdi alessandrini, infine il gol di Bosco decide il match per la compagine di casa da parte di Bosco.

Male anche il Calcio Derthona. A Pontecurone i tortonesi si sono arresi 4-0 al Fossano. Due nel primo tempo da parte dei cuneesi e due nella ripresa. Da parte sua la squadra allenata da mister Merlo non ha mai punto in attacco, nemmeno con l’ingresso dell’ex grigio Guazzo.

Nel campionato di Promozione, girone D, terza giornata, solo l’Hsl Derthona è riuscita a portare a casa i tee punti. La squadra di mister Pellegini, al “Coppi”, ha battuto per 2-1 l’Arquatese Valli Borbera.

Male tutte le altre. L’Acqui ha perso in casa contro il Cbs Scuola Calco per 2-1, la Gaviese si è arresa per 2-1 contro il Rapid Torino mentre la Valenzana Mado, al “Comunale” di Valenza ha perso 3-0 contro il San Mauro.

In Prima Categoria, girone G, terza di andata, poker della Canottieri Alessandria contro il Felizzano. Bene anche l’Ovadese Silvanese, 5-0 sul terreno del Libarna, il San Giuliano Nuovo, 1-0 casalingo contro la Fulvius e l’Asca, 2-0 sul campo dello Spartak San Damiano. Pareggio per il Savoia, 2-2 casalingo contro il Castelnuovo Belbo.

In Seconda Categoria Girone I, seconda di andata, vittorie casalinghe per la Viguzzolese, 3-1 contro il Cisterna d’Asti, e per il Quargnento, 1-0 contro il Caresana.

Pareggi per Don Bosco Alessandria, 3-3 contro Mezzaluna, Molinese, 2-2 contro il Solero, Pizzeria Muchacha, 1-1 contro la Buttiglierese. Male il Casalnoceto sconfitto per 4-2 sul terreno del Valfenera.

Nel Girone L, seconda di andata, spicca la sconfitta casalinga della Novese, 3-1 al “Girardengo” contro il Cassano e biancocelesti ancora a zero punti. Gli altri risultati: Mornese Calcio – Capriatese 0-2, Polisportiva Casalcermelli – G3 Real Novi 3-2, Frugarolese – Garbagna 1-1, Sexadium – Cassine 3-1, Spinetta Marengo – Deportivo Acqui Fbc 2003 3-1, Vignolese – Molare 1-1.

In Terza Categoria, infine, prima di campionato, questi i risultati: Audace Club Boschese – Sale 2-0, Audax Orione San Bernardino – Lerma 3-4, Aurora – Valmilana 1-1, Ovada – San Giuliano Vecchio 5-0, Polisportiva Sardigliano – Sporting 2015 3-0, Tiger Novi – Serravallese 3-0, Villaromagnano – Stazzano 2-2.