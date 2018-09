Il fungaiolo di Pontecurone deceduto nel piacentino era docente universitario a Pavia

Pontecurone (Roberto Cavallero) – Era Professore Associato di Idrologia Chimica all’Università di Pavia, Luigi Ariati, l’uomo di 72 anni residente a Pontecurone, deceduto ieri mattina intorno alle 11,30 mentre andava per funghi insieme ai due figli nei boschi di Orezzoli, nel Comune di Ottone, nel Piacentino. L’uomo è morto sul colpo dopo essere scivolato e aver battuto il capo contro una roccia. Vani i tentativi di soccorrerlo da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118.

Ariati, divorziato dalla prima moglie, viveva con la seconda moglie tra Pontecurone e Brignano Frascata dove aveva una seconda casa. All’ Università di Pavia si occupava di questioni ambientali, in particolar modo dello studio delle acque naturali e della depurazione di quelle inquinate. Altro suo campo specialistico erano i rifiuti ed il loro smaltimento.

A Pontecurone aveva un suo studio ed era stato anche consulente per Gestione Acqua, l’azienda di Novi Ligure che gestisce il servizio idrico integrato in diversi comuni dell’area novese.

Era conosciuto e stimato anche ad Alessandria dove era stato consulente al Tribunale per diversi casi importanti.

Famosa, alcuni anni fa, era stata una sua presa di posizione sulla questione Terzo Valico e sull’inquinamento e che la sua realizzazione avrebbe comportato.

Sulla complessità del progetto TAV, Ariati, in un’intervista aveva affermato: “Mi è nata un’avversione rispetto a una ‘banda di propagandisti contrari’ comunque, con argomenti molte volte irrazionali, che ne fanno una questione molto ideologica, ma anche con i lestofanti che vedono solo tornaconto.

La compatibilità ambientale è sicuramente uno degli aspetti più importanti da valutare per prevenire eventuali danni e vanificare quanto di positivo può comportare l’opera, aspetto che coinvolge e colpisce la popolazione e su cui fanno leva quanti sono contrari. Le obiezioni degli ambientalisti si riferiscono alla presenza di amianto nelle rocce da scavo, a rischi per le falde idriche, all’aumento del traffico veicolare nella fase di realizzazione dell’opera.”

Il docente, in base ad una serie di studi sulle acque del rio delle Acque Striate a Voltaggio, aveva rilevato presenza di fibre di amianto.

“In fase di escavazione e movimentazione dei materiali all’interno della galleria si verifica dispersione nell’aria e potenzialmente anche all’esterno, così come durante il carico dei mezzi, il trasporto alle discariche e lo scarico. A questi impatti negativi devono corrispondere adeguate misure di contenimento – aveva dichiarato il professor Ariati che aveva poi definito – necessario il monitoraggio nelle diverse fasi dei lavori mediante adeguate strumentazioni di rilevamento di fibre aerodisperse. La realizzazione di studi idrogeologici adeguati deve prevenire questi rischi”.

Nella foto: gli uomini del soccorso alpino mentre recuperano la salma