Il punto sul Campionato di Serie A: la Juve non entusiasma ma vince sempre

di Gianmaria Zanier – Nella quinta giornata di Campionato di Serie A, Juve e Napoli vincono in trasferta a Frosinone e a Torino, grazie agli acuti di Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Insigne e Verdi. Dietro di loro, la Fiorentina supera agevolmente la Spal, la Lazio realizza un poker contro il Genoa, il Milan non va al di là di un pareggio interno con l’Atalanta (sua proverbiale “bestia nera”), la Roma sempre più in crisi crolla a Bologna e l’inter porta a casa da Marassi contro la Sampdoria 3 punti preziosissimi segnando all’ultimo secondo. La copertina, però, è per tre gol davvero spettacolari, realizzati da giocatori di squadre cosiddette provinciali. Il primo, siglato da Federico Di Francesco (peraltro reduce da una settimana decisamente non facile, in seguito alla vicenda dello sputo di Douglas Costa…), è uno splendido colpo di tacco che ha contribuito alla vittoria del Sassuolo contro l’Empoli. Il secondo, riguarda il numero 10 dell’Udinese Rodrigo De Paul che, con una staffilata da 25 metri, ha spianato la strada del successo dei friulani in casa del Chievo. Il terzo, senza dubbio il migliore in assoluto della giornata, è stato realizzato da Gervinho, vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo disputato tre campionati con la Roma dal 2013 al 2016. Il coast to coast percorso dal nazionale ivoriano è stato davvero da ovazione, con 82 metri percorsi a 26 km/h in pochissimo tempo e uno stuolo di difensori saltati come birilli, prima di punire l’incolpevole portiere del Cagliari Cragno. Un gol incredibile, che entra di fatto nella storia del Campionato italiano insieme a quello di pochi illustri precedenti: Roberto Baggio in Napoli-Fiorentina 1989/90, George Weah in Milan-Verona 4-1 1996/97, Adriano in Inter-Udinese 3-1 2004/2005, Bruno Peres in Juventus-Torino 2-1 2014/2015. Il tutto senza dimenticare, ovviamente, il secondo dei due gol realizzati da Diego Armando Maradona in Argentina-Inghilterra 2-1, nel Mondiale del 1986 disputato in Messico. Tutti “golassi”, per dirla con il nostro Josè Altafini, opinionista d’eccezione della trasmissione “Bar Sport”, che sarà registrata questa sera emessa in rete domani in giornata sul sito del giornale e sul relativo canale Youtube.