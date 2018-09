Ezio Guerci è grave all’ospedale vittima di un incidente stradale

Bosco Marengo (AL) – Ezio Guerci, 64 anni, esponente di spicco della sinistra alessandrina e compagno di vita dell’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa, si trova ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, vittima di un incidente stradale. Guerci è stato consigliere comunale del Pci e assessore dal 1980 al 1989, vice sindaco dal ’90 al ’92, mentre oggi è consulente della pubblica amministrazione. Stamane verso le dieci, mentre percorreva al volante della sua Fiat Freemont la provinciale 154 all’altezza di Bosco Marengo si è scontrato con un Tir che trasportava pomodori. Sul posto sono intervenuti una squadra del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale di Novi Ligure. Soccorso dai Vigili del Fuoco di Alessandria e dai medici del 118, Guerci è stato portato prima al San Giacomo di Novi, quindi, data la gravità delle lesioni, è stato trasferito all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Illeso, invece, il conducente del camion. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale di Novi insieme alla Polizia Stradale.