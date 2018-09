Frontale sull’ex Statale fra Tortona e Sale: tre feriti di cui uno grave

Sale (AL) – Grave incidente stradale questa mattina verso le sette e mezzo alla periferia di Sale lungo la ex Statale 211.

L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del mobilificio Rossi e si è trattato di uno scontro frontale fra due auto, una Peugeot 207 e una Citroen Saxo.

Ad avere la peggio è stato un ventisettenne residente a Mede Lomellina che si trovava a bordo della Peugeot mentre si stava recando al lavoro ad Alessandria.

Il giovane è rimasto incastrato fra le lamiere dell’abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Alessandria dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale per gli accertamenti del caso.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone ma in modo lieve.

Disagi e traffico rallentato in tutta la zona.