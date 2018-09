Toninelli blocca i fondi per il Terzo Valico

Roma – Mala tempora currunt per iI Terzo Valico. Oltre al commissariamento di Cociv, il general contractor, e la precaria situazione di molte ditte che hanno aperto i cantieri, sia per motivi giudiziari che finanziari, ora sulla grande opera super contestata è caduta la mannaia del Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Dopo che nel “Decreto Genova” ha tolto i 791 milioni del finanziamento per il sesto lotto del Terzo Valico, ha bloccato anche il miliardo e 60 milioni del quinto lotto che erano stati approvati, finanziati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2018. Queste risorse dovevano essere messe nella disponibilità di Rfi che a sua volta le avrebbe girate al consorzio Cociv che sta realizzando i lavori. Tutto ciò non è avvenuto.

“Con questo Governo – ha dichiarato in merito l’ex deputato del Pd Stefano Esposito – si bloccano le opere senza neanche avere il coraggio di dirlo. Ora mi chiedo: di tutta questa operazione sotto traccia il sottosegretariato della lega Edoardo Rixi ne è a conoscenza? E il presiedente della Liguria Giovanni Toti? E il Presidente del Piemonte Sergio Chiamparino? La lega con il suo leader Matteo Salvini è consapevole del danno che può arrecare all’Italia e alle regioni del nord il blocco del terzo valico”?

Da cronisti non diamo giudizi sulla vicenda ma ci permettiamo di ricordare ai fautori del Terzo Valico che, a quanto ci risulta, i progettisti non hanno ancora deciso se la grande opera sarà una Tac (trasporto merci), una Tav (trasporto viaggiatori) o tutt’e due insieme.

La confusione regna sovrana.