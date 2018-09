UnipolSai non ha ancora risarcito la famiglia del dottor Sonaglio di Ovada deceduto in un incidente dieci anni fa

Bologna – Il tribunale di Bologna non interviene su Unipol Sai: niente risarcimento ai famigliari del dottor Alessio Sonaglio di Ovada (nella foto), il dentista morto in un incidente stradale nel 2008, assistiti dall’avvocato Massimo Martinelli di Alessandria. La corte d’appello di Torino il 22 gennaio scorso aveva finalmente riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno, ma la Unipol-Sai, tenuta a pagare, ha temporeggiato senza tirar fuori un Euro fino ad oggi, nonostante siano stati addirittura pignorati i suoi conti correnti in due banche del gruppo. A preoccupare i parenti del compianto medico è anche il bilancio della società Holding, pubblicato dalla stessa Unipol-Sai nel proprio sito web. Nel documento spiccano infatti perdite per circa 167 milioni di euro nel settore assicurativo e di addirittura 950 milioni nel settore bancario.

Bilanci in rosso

Il fallimento (o la “liquidazione coatta amministrativa “di banche e assicurazioni) presuppone la semplice difficoltà ad eseguire con normalità i pagamenti, indipendentemente dal fatto che l’impresa, patrimonialmente, sia solida. Infatti anche un’azienda che vanta grandi garanzie immobiliari può fallire, se non ha la liquidità necessaria per far fronte con regolarità a tutti gli impegni finanziari.

A farne le spese per il momento saranno la conducente e il proprietario dell’auto investitrice che restano comunque obbligati in solido al risarcimento e che si vedranno probabilmente pignorare beni e stipendio.

Pare che siano migliaia i creditori della grande compagnia assicurativa i quali, a pioggia, potrebbero formulare istanze per l’accertamento del suo stato di insolvenza, sperando che, per evitare la dichiarazione giudiziale, la società decida di far fronte ai propri impegni.

Fa discutere la decisione del tribunale di Bologna

Nel luglio scorso aveva destato qualche perplessità la decisione del tribunale di Bologna riguardo al fallimento Unipol. Perplessità maggiori oggi che la vicenda sembra risolversi “a tarallucci e vino” e non certo per colpa del difensore degli interessati.

Conoscendolo infatti abbiamo ragione di ritenere che lui si avrebbe continuato a battersi, anche dalla carrozzella sui cui è costretto per qualche mese a causa di un infortunio.

Pare anzi che fosse già pronta una nuova istanza di fallimento (secondo la Cassazione la si può ripresentare in qualsiasi momento).

Perché aveva lasciato che la UnipolSai sparasse tutte le cartucce durante il primo procedimento, pronto poi a tornare sul caso.

Per la Cassazione ci sarebbero gli estremi del fallimento

Infatti la Prima Sezione della Corte di Cassazione afferma che “Per ravvisare lo stato di insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento del debitore, non occorre l’accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente la verifica di uno stato di impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti”. (n. 6911 del 7.4.2015 Pres. Ceccherini).

Ma il Tribunale Fallimentare di Bologna per il momento si è riservato di decidere riguardo alla richiesta della vedova e dei figli del Dottor Alessio Sonaglio di Ovada. Se si legge in Internet che le istanze di fallimento pendenti sulla testa del gruppo UnipolSai sono più d‘una, si viene a sapere che quella della Signora Raccozzi e dei due figli è diversa perché non è fondata su difficili indagini nei bilanci della società; è di una evidenza e di una logicità disarmanti.

L’attività di un’impresa di assicurazione consiste nel prendere i soldi dei premi per pagare i sinistri.

Se non paga coi mezzi normali i sinistri (perché essere costretti da un’istanza di fallimento non è un “mezzo normale” di pagamento) vuol dire che non ha i soldi o che qualcosa non va; chi si assicura da lei può rimanere “fregato”. Perciò deve fallire.

Naturalmente questo è un principio generale, ma è pur vero che gli ultimi bilanci di UnipolSai parlano chiaro anche se, stranamente (ma siamo a Bologna e la UnipolSai ha sede in Via Stalingrado), il Tribunale Fallimentare di Bologna deve pensarci sopra.

Una compagnia col “braccino corto”

La Signora Raccozzi e i suoi figli hanno chiesto che la UnipolSai mostri come ha pagato gli ultimi 1000 sinistri e le ultime 1000 sentenze di condanna (non sono tanti se si pensa alle dimensioni della compagnia vicina al Pd) e che, inoltre, esibisca la contabilità relativa alle “riserve sinistri “, cioè la contabilità di quei soldi che le imprese di assicurazione, per legge, devono mettere da parte apposta per pagare i sinistri.

Ma cosa succede se qualcuno mette a riserva per un sinistro 500.000 euro e poi ne paga 250.000?

Dove vanno gli altri soldi ?

Ma, soprattutto, a chi vanno?

Non sembra che a Bologna chi fa queste domande ottenga sempre risposta.