Volvo V60 Cross Country, la famigliare anche per il fuoristrada

Anche la nuova Volvo V60 avrà una versione Cross Country, variante a ruote alte della familiare svedese.

Basata sulla piattaforma modulare Spa, esattamente come tutti gli altri modelli delle Serie 60 e 90, la Cross Country ha le stesse dimensioni della familiare da cui deriva ma propone un look più aggressivo. Atezza da terra aumentata di ben 75 mm rispetto alla V60 e protezioni di plastica nera che percorrono tutta la parte bassa dell’auto, coprendo le zone più esposte nella guida in off-road come i passaruota e i paraurti.

Aggiornamenti tecnici al telaio e nuove sospensioni che, insieme al sistema di trazione integrale proposto di serie, permettono alla V60 Cross Country di affrontare senza problemi la guida in fuoristrada, proponendosi come valida alternativa alle Suv. Per i meno esperti non mancano dotazioni specifiche per l’off road come l’Hill Descent Control, in aggiunta all’Electronic Stability Control e il Corner Traction Control.

Inizialmente, la Cross Country, arriverà sul mercato nelle versioni T5 benzina da 250 CV e D4 diesel da 190 CV, che, in una fase successiva, saranno affiancati da varianti mild hybrid e plug-in.

Per quanto riguarda gli Adas, sono presenti il City Safety con frenata autonoma e rilevamento dei pedoni, dei ciclisti e degli animali di grandi dimensioni, il Pilot Assist, che assiste il guidatore nelle sterzate, il Runoff Road Mitigation, che attenua l’impatto in caso di uscita di carreggiata, e l’Oncoming Lane Mitigation che attenua, o evita, possibili collisioni con altri veicoli che viaggiano in direzione opposta.

Connessione con il vostro smartphone garantita dall’infotainment Sensus Connect compatibile con Android Auto e Apple CarPlay mentre, il prezzo, partirà da circa 45.000 euro.