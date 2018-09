Salvini è il nuovo leader dei sovranisti europei e i globocrati lo vogliono “morto”

La contrapposizione fra globocrati liberisti difensori del capitalismo spietato ed antidemocratico, e i sovranisti difensori dell’identità nazionale e dei valori della politica e della Tradizione, è ormai evidente. Salvini rischia grosso perché i detentori del potere in Europa non possono sopportare il peso che ha in Italia e che sta conquistando in Europa. Il leader della Lega è ormai un personaggio troppo scomodo e l’Italia rischia l’ennesimo colpo di stato, dopo quello di Monti, quello di Letta, quello di Renzi e quello di Gentiloni, passando per l’elezione illegittima a presidente della repubblica dell’abusivo Mattarella, un colpo di stato che potrebbe essere attuato col ricatto dello spread, ma anche con metodi cari al Pd che sarà ancora una volta disposto a fare scendere in piazza pittoreschi dimostranti o violenti estremisti per destabilizzare questo governo e mandare a casa Salvini. Ci riusciranno? Forse stavolta no.