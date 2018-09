Dichiarata fallita Svial, la società di cartolarizzazione costituita dalla Giunta Scagni

Alessandria – Svial, la partecipata del Comune di Alessandria costituita dalla Giunta Scagni che si occupava della valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Alessandria. È fallita, come già accaduto per Valorial, e a sentenziarlo è stato il tribunale, presidente Caterina Santinello, giudici a latere Pier Luigi Mela ed Enrica Bortolotto in base all’istanza avanzata dal liquidatore di entrambe le società, il ragioniere capo del Comune, Antonello Paolo Zaccone. Alle due partecipate erano stati conferiti una serie di beni immobili, case, palazzi e terreni, da vendere. La strategia delle due partecipate consisteva nell’andare in banca, farsi dare un prestito garantito dai beni stessi, girare i soldi al Comune e poi con calma vendere tutto e ripagare la banca.