Eni acquista all’asta quattro aziende del Gruppo Ghisolfi, incerto il futuro dei lavoratori

Alessandria – Il tribunale di Alessandria ha venduto all’asta le quattro aziende del Gruppo Ghisolfi in stato fallimentare. Si tratta del “perimetro bio” composto da Biochemtex, Beta Renewable, Ibp e Ibp Energia, queste ultime con sede a Crescentino. Le ha comprate la Eni Versalis Spa, leader del settore chimico in Italia e nel mondo che ha presentato l’unica offerta. Eni Versalis era stato l’unico offerente interessato, trovato da Mediobanca che aveva fatto un’offerta vincolata al 31 luglio, prorogata poi al 30 settembre per consentire al tribunale i tempi tecnici per bandire la gara che si è conclusa con l’asta di ieri pomeriggio alle 15 avanti il collegio presieduto dalla giudice Caterina Santinello.

Manca ancora l’accordo coi sindacati per la tutela dei posti di lavoro in quanto non ci risulta che nel bando d’asta fosse prevista la clausola di salvaguardia.

Futuro ancora incerto quindi per i circa duecento lavoratori che, con questa operazione sperano di essere riassunti dalla nuova proprietà.

Ottanta milioni la base d’asta più l’ammontare del Tfr pari a circa 960.000 euro a dimostrazione che i dipendenti sono stati licenziati.