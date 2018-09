Fallimento Svial: è facile giudicare col senno di poi

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto, ma mi chiamo Evaristo. Dispiace constatare come il senno di poi riempia le pagine di qualche commentatore che si scopre economista e si tuffa in improbabili commenti sulla fine di Svial e Valorial, due società di cartolarizzazione che sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Alessandria.

Il tema è complesso ma potrebbe essere riassunto: un Comune come quello di Alessandria ha un patrimonio di circa mezzo miliardo di euro. Venderne una parte per qualche decina di milioni, alienare qualche immobile per evitare di tenerlo improduttivamente ad inventario e con il ricavato sostenere le politiche per il bene comune non può essere certamente cosa cattiva. Peraltro, le società in questione terminano il loro compito quando hanno alienato al mercato gli immobili che il Comune gli ha collocato “in pancia”. Cosa può succedere? Che il mercato non recepisca, che quando si costituiscano le società si abbia una certa dinamica del mercato immobiliare e qualche anno dopo, invece possa venire una crisi. Insomma, in queste operazioni c’è un rischio (come in tutte) e cioè che cambino le carte in tavola mentre si sta giocando la partita. La crisi iniziata nel 2008, di cui si sono incominciati praticamente a sentire gli effetti nel 2010 e ancora oggi non pare del tutto rientrata, ha effettivamente creato le stesse condizioni economiche che nel passato hanno caratterizzato le guerre. Potevano sapere allora i pubblici amministratori che sarebbe successo che l’immobile messo in vendita si sarebbe deprezzato così tanto, ovvero che, addirittura, non interessasse più nessun compratore? Poteva sapere mio padre che l’alloggio che credeva valere cento ora vale 40 e che addirittura non lo riesce a vendere? I pubblici amministratori che hanno preso queste decisioni sono come mio padre, persone oneste e competenti, ma che non sanno leggere il futuro. E potevano fare di più i pubblici amministratori che nel frattempo si sono alternati alla guida di Palazzo Rosso (stiamo parlando di decisioni covate nei primi anni del 2000), oppure poteva fare di più l’agenzia immobiliare a cui mio padre aveva affidato la vendita dell’immobile e che non è riuscita a farlo? I pubblici amministratori hanno fatto qualcosa di sbagliato oppure hanno seguito una normativa – non il vezzo di un ministro – che è ancora viva nel corpus normativo italiano? Oppure tutto quello che si legge da una brutta parola fine, a cui qualcuno conduce l’ultima parte del film, è automaticamente un brutto inizio? Mi pare tutto troppo comodo. Mi pare che un giornalismo di comfort possa far male alla città, lo abbia fatto e continui a farlo. Mi pare che la cronaca non sempre sia più taumaturgica della storia. Mi pare che parlare di Waterloo senza tempo e senza il suo contesto sia semplicistico e non voglia che riproporre l’articolo che leggiamo da anni. Sì, è comodo scriverlo, ma solo per una ragione, perché è già scritto da tempo con la penna del pregiudizio e dell’ideologia. Sarà così il vero? Sarà così il reale? Penso proprio di no.

E io pago.