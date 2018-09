Roma (Lorenzo Mancini) – Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai, davanti alla commissione di Vigilanza Rai che in serata, con i due terzi e il voto decisivo di Forza Italia lo ha promosso (27 sì su 40, il Pd non ha partecipato al voto). Ha chiesto scusa al presidente Mattarella dopo che aveva postato quel tweet contro il Colle condiviso da molti sovranisti in rete. Dopo la sua bocciatura di agosto, ora anche Forza Italia, che lo ha votato, è sollevata perché, secondo Giorgio mulé, “è cambiato il metodo e il merito”. Intanto vanno avanti le trattative tra Lega, M5s e Forza Italia per i nuovi assetti Rai. Manca ancora la quadra sul Tg1, col derby tra Alberto Matano (vicino ai cinque stelle) e Gennaro Sangiuliano gradito a Salvini. Se la guida di Raiuno andasse a Marcello Ciannamea, quota Lega, l’ammiraglia del Tg1 andrebbe a Matano. Il 27 settembre prima riunione del cda guidato da Foa. Staremo a vedere.