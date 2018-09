Il sindaco di Villanova: mi hanno preso a calci ed io mi sono difeso con una scacciacani

Villanova Monferrato (AL) – I ragazzi fanno chiasso nella piazza del Municipio e il sindaco scende e li minaccia con una pistola per farli smettere. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Villanova Monferrato, alle porte di Casale, protagonista della vicenda l’anziano sindaco, Mauro Cabiati di 80 anni molto ben portati (nella foto), denunciato a piede libero dai Carabinieri alla procura della Repubblica di Vercelli per minacce aggravate. Secondo l’accusa, avendo sentito prolungati schiamazzi davanti al Municipio da parte di una decina di ragazzi che stavano giocando a pallone, non si sarebbe limitato a richiamarli ma avrebbe utilizzato, per intimidirli, una pistola. Secondo la versione fornita da Cabiati, però, i ragazzi, tutti tra i 17 e i 18 anni, dopo essere stati richiamati, avrebbero cominciato a prenderlo a calci per cui sporgerà denuncia per aggressione aggravata e continuata.

Segnalato l’episodio, le successive indagini dei Carabinieri della stazione di Balzola hanno permesso di fare luce sull’accaduto e recuperare pure l’arma che sarebbe stata utilizzata: una fedele riproduzione di una pistola a tamburo, un revolver “Smith & Wesson” calibro 38 Special, una scacciacani con cartucce a salve, modello “Kimar” cal.380K.

La vicenda non è rara in quanto la maleducazione di certi minorenni è molto fastidiosa e a volte pericolosa in quanto un ragazzo di 17 anni, se fa palestra ed è ben sviluppato fisicamente, ha una forza di un uomo di trent’anni e può far male. Il problema della maleducazione minorile ha due responsabili: la famiglia e la scuola. La prima è esplosa per cui non esiste più la figura del padre e tutti fanno quello che vogliono. La seconda è ormai allo sbando completo con molti (non tutti per fortuna) insegnanti impreparati, che a loro volta sono degli emeriti ignoranti e non sanno trasmettere valori ai loro studenti. Poi ci si lamenta se arriva il pugno di ferro. E state tranquilli che se si va avanti così il pugno di ferro arriverà. È inevitabile.