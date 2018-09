Mediaset trasmetterà il Mondiale di Formula E per i prossimi 5 anni

Milano (ninjamarketing.it) – Accordo di 5 anni fra Cologno Monzese e Formula E Holdings per la diretta del campionato mondiale delle monoposto elettriche. Confermato anche l’eprix di Roma. Sarà trasmesso in esclusiva e in chiaro solo sulle reti Mediaset fino al 2023. È quanto risulta dall’accordo di cinque anni stretto fra Cologno Monzese e Formula E Holdings per la diretta del campionato delle monoposto elettriche: si riparte a dicembre con la stagione 2018/19 (ci saranno anche Felipe Massa e Sebastien Buemi). C onfermatissima la gara di Roma, che lo scorso 14 aprile ha registrato su Italia 1 il 9,6 % di share con 1,2 milioni di telespettatori. Appuntamento in programma per il 13 aprile 2019.

Per le prossime cinque stagioni dunque il mondiale di automobilismo Formula E con E-Prix in diretta su circuiti urbani delle più grandi città del mondo continuerà a essere trasmesso in esclusiva dalle reti Mediaset. Grazie a un accordo quinquennale siglato con la Formula E Holdings, il Campionato ABB FIA Formula E delle velocissime monoposto elettriche a emissioni zero potrà essere visto in diretta in chiaro e in HD sulle reti Mediaset.