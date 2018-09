Non migliora Ezio Guerci che resta in coma

Alessandria – Permangono stazionarie ma sempre gravi le condizioni di Ezio Guerci, 64 anni di Alessandria, esponente di spicco della politica alessandrina e compagno di vita dell’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale martedì mattina intorno alle 9 sulla provinciale 154 all’altezza di Bosco Marengo.

Si trovava al volante della sua Fiat Freemont quando avrebbe tamponato il rimorchio di un Tir che trasportava pomodori. L’urto è stato molto violento e il suo suv è finito in mezzo a un campo, mentre il rimorchio del Tir si è messo di traverso sulla strada. Le cause del tamponamento non sono chiare in quanto potrebbero essere dovute ad un malore di Guerci che avrebbe così perso il controllo della sua auto, oppure anche ad una frenata improvvisa del camionista, anche se sulla dinamica esatta del sinistro permane il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti una squadra del 118, i Vigili del Fuoco di Alessandria, la Polstrada di Alessandria e la Polizia Municipale di Novi Ligure.

Soccorso dai Vigili del Fuoco e dai medici del 118, Guerci era stato portato in un primo momento all’ospedale San Giacomo di Novi ma data la gravità delle lesioni era stato trasferito all’ospedale di Alessandria “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” in codice rosso. Al momento si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, intubato e ancora incosciente. Una situazione molto delicata per la quale i medici non si pronunciano.