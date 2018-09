Prognosi riservata per due alessandrini vittime di un tamponamento a catena nel vercellese

Vercelli – Risultano anche due uomini di Alessandria sulla quarantina coinvolti in un grave incidente autostradale avvenuto la scorsa notte sulla A4 Torino-Milano, nel territorio di Borgo d’Ale, nel vercellese. Si tratta di un tamponamento a catena avvenuto sulla corsia per Milano. A causarlo, stando ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti, sarebbe stato un uomo di 58 anni di Santhià che, alla guida di una Peugeot 407, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Novara Est, avrebbe prima tamponato un Tir per poi essere a sua volta tamponato da una Hyundai che seguiva e sulla quale viaggiavano i due alessandrini che sono rimasti gravemente feriti. Uno è stato trasportato all’ospedale di Biella e l’altro al Sant’Andrea di Vercelli.

Per permettere i rilievi e i soccorsi, portati dai mezzi del 118, dai Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e dalla Polizia stradale, l’autostrada A4 è stata chiusa dal casello di Rondissone a quello di Borgo d’Ale fino alle 5 di mattina.

Aggiornamento delle 11:00

Gli alessandrini coinvolti nell’incidente sono Ernesto G. di 62 anni e Gianluca P. di 46 anni. Il primo è ricoverato a Biella, il secondo al Sant’Andrea di Vercelli. Le loro condizioni sono gravi in quanto hanno riportato molti traumi in tutto il corpo a causa del violento urto con la Peugeot 407 guidata da un uomo di Santhià che è morto sul colpo.