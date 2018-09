Rai: Alessandro Casarin direttore ad interim della TgR

da Primaonline.it – Giornata di riunione per il Cda Rai che si è riunito oggi sotto la presidenza di Marcello Foa e alla presenza dell’amministratore delegato, Fabrizio Salini. In apertura di seduta, spiega una nota di Viale Mazzini, il Cda ha preso atto del voto espresso ieri dalla Commissione di Vigilanza Rai e ha completato l’iter deliberando la nomina a presidente di Marcello Foa.

Successivamente, continua la nota, il Consiglio ha approvato “su proposta dell’Amministratore delegato, come previsto dalle sue prerogative in conformità alla legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo n. 220 del 2015 recepita dallo Statuto aziendale” la nomina di Alessandro Casarin a direttore ad interim della Testata Giornalistica Regionale, in seguito alle dimissioni di Vincenzo Morgante, effettive a partire da lunedì 1° ottobre.