È un film di genere biografico, commedia, drammatico, thriller del 2018, diretto da Spike Lee, con John David Washington e Adam Driver. Uscita al cinema il 27 settembre 2018. Durata 128 minuti. Distribuito da Universal Pictures Italia.

BlacKkKlansman, il film diretto da Spike Lee, si svolge all’inizio degli anni 70. È un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth (John David Washington) è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.

Fingendosi un estremista razzista, Stallworth contatta il gruppo e presto penetra all’interno della sua cerchia più ristretta. Coltiva anche una relazione con il Gran Maestro del Klan, David Duke (Topher Grace), che elogia l’impegno di Ron ai fini del progresso dell’America Bianca. Man mano che l’indagine sotto copertura procede, diventando sempre più complessa, il collega di Stallworth, Flip Zimmerman (Adam Driver), partecipa insieme a Ron agli incontri privati con membri del gruppo razzista, vendendo così a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale. Stallworth e Zimmerman fanno squadra e uniscono gli sforzi per riuscire a distruggere l’organizzazione il cui vero obiettivo è modificare la propria retorica violenta per ottenere il consenso della massa.

* DATA USCITA: 27 settembre 2018

* GENERE: Biografico, Commedia, Drammatico, Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Spike Lee

* ATTORI: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Corey Hawkins, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pääkkönen, Ashlie Atkinson, Michael Buscemi, Paul Walter Hauser, Harry Belafonte, Alec Baldwin.

Megaplex Stardust Tortona

dal 28 settembre

SALA 3

da lunedì a venerdì – 20:10 – 22:50

sabato – 17:30 – 20:10 – 22:50

domenica – 14:50 – 17:30 – 20:10 – 22:50

* PAESE: USA

* DURATA: 128 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures Italia