Chi vuole il Terzo Valico sa a cosa serve? Sarà una Tac (trasporto merci) o una Tav (trasporto viaggiatori)? Nel dubbio il ministro Toninelli lo blocca

Genova – Situazione molto tesa nei sindacati edili per il fatto che il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, bloccando i finanziamenti, ha praticamente fermato a tempo indeterminato i lavori del Terzo Valico. Per decreto sarebbe stato congelato dal ministro oltre un miliardo già deliberato dal Cipe per il quinto lotto e altri quasi 800 milioni per il sesto fino al termine della valutazione costi/benefici voluta, secondo chi scrive giustamente, dallo stesso ministro. Molto critico il Segretario Generale della Fillea Cgil, Massimo Cogliandro, pronto alla mobilitazione generale dei lavoratori che sono 2394 in tutto tra dipendenti Cociv in Piemonte e Liguria, oltre a quelli delle imprese appaltanti.

Sul fronte politico il clima non è certamente migliore. Dura la replica dell’esponente pentastellato Paolo Mighetti ad una nota del collega Pd Domenico Ravetti che aveva affermato: “In palio non ci sono le posizioni di Salvini e Di Maio ma il futuro delle attività imprenditoriali e il presente di migliaia di lavoratori”.

Mighetti ha sottolineato come “la paura degli esponenti Pd sia che l’analisi costi benefici certifichi il loro dilettantismo ormai mal celato. Si ipotizzavano raddoppi di traffici merci da e per Genova mai verificatesi nel concreto. La serietà dell’approccio di questo governo è encomiabile”.

Sulla sponda Lega Nord Riccardo Molinari, deputato alessandrino del Carroccio e capogruppo alla Camera, ha definito “fondamentale” il Terzo Valico. “Toninelli – ha detto ancora Molinari – vuole attendere un’analisi costi benefici che speriamo arrivi presto, ma indipendentemente da questa va fatto”. Il commento di Molinari ha trovato d’accordo tutti gli amministratori genovesi di centrodestra oltre, naturalmente, al primo cittadino del capoluogo ligure, Marco Bucci. Il problema è che nessuno, a partire dai progettisti, sa esattamente a cosa servirà il Terzo Valico, e non sa neppure se trasporterà merci (Tac) o viaggiatori (Tav). C’è una grande confusione e l’unica certezza è che costerà agli italiani quasi sette miliardi di euro… se va bene.