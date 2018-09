La Russia possiede l’aereo per la terza guerra mondiale

Londra – Il caccia multiuso russo di quinta generazione Su-57, armato con il missile ipersonico R-37M a lungo raggio, potrebbe essere l’arma perfetta della terza guerra mondiale. Lo riporta il Daily Express. Il tabloid britannico nota che l’aggiornamento dei più moderni combattenti russi si avvenendo in simultanea con “il crescendo della partecipazione della Russia nella guerra civile in Siria”.

In precedenza i media russi, citando il direttore della Tactical Missile Corporation Boris Obnosov, hanno riferito che il caccia Su-57 sarà armato con il missile R-37M. Il missile ipersonico a lungo raggio R-37M è in grado di colpire bersagli ad alta velocità a una distanza di oltre 300 chilometri. Nella fase finale del volo il missile è in grado di accelerare fino a Mach 6. Il missile è basato sull’R-37 sovietico, fabbricato dal 1985, che differisce per massa, dimensioni e sistema di navigazione.