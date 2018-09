Mattarella ha firmato il decreto: Claudio Gemme è il commissario per Genova

Roma – L’ufficio stampa del Quirinale ha diramato una nota in cui si legge che Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge su Genova. Intanto il ministro Danilo Toninelli ha nominato commissario per Genova il dottor Claudio Gemme.

Genovese purosangue, settant’anni, Gemme è laureato in Scienze Economiche e Politiche, indirizzo Politico Internazionale, Presidente di Fincantieri SI Spa (Sistemi Integrati), Membro del Consiglio di Amministrazione di Isotta Fraschini Motori Spa, Presidente ANIMP Associazione Nazionale Impiantistica Industriale, Membro del Cda Fincantieri Marine Systems North America. Dal novembre 2016 è Direttore della Divisione Systems & Components di Fincantieri, cui fanno capo le BU Accomodation & Entertainment, Electric & Electronic Systems.

In Confindustria è membro dell’Advisory Board, Presidente del Gruppo Tecnico Industria e Ambiente, membro del Comitato per l’implementazione della riforma e definizione dei protocolli di aggregazione (Commissione Pesenti). Fa parte del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

È Presidente del Comitato Strategico del Centro Studi Grande Milano. È Presidente dell’Associazione Gaslini Onlus e Membro del CdA di ISPI.

Entrato nel gruppo Finmeccanica nel 1973 per diversi incarichi nell’ambito della Direzione Approvvigionamenti, poi nella Gestione progetti di Ansaldo S.p.A. (società controllata da Finmeccanica), dal 1987 gestisce il contenzioso tra industria e governo dopo la chiusura del nucleare a valle del referendum. Nel 2000, con la privatizzazione del ramo industriale del gruppo Ansaldo, passa nel settore privato. Gestisce il processo di privatizzazione di Ansaldo Sistemi Industriali SpA e successivamente, quando l’azionista High Voltage Engineering Corporation USA[1] entra in crisi nel 2005 portando sull’orlo del fallimento la società, sarà decisivo il suo contributo, insieme al suo team di manager, nella fase di transizione alla nuova proprietà e per il risanamento dell’azienda.[2]

Esperto di energia e di efficienza energetica, ricopre numerose cariche nei principali enti e associazioni di settore a livello nazionale ed europeo. È stato vice presidente e CEO di Nidec ASI S.p.A, amministratore delegato di Nidec ASI Japan Corporation, managing director di Nidec ASI GmbH Germania, Presidente del Counseil de Surveillance di Nidec ASI s.a Francia, Presidente di Nidec ASI.Vei Russia, membro del Consiglio di Amministrazione di Nidec ASI RO S.r.l Romania, Presidente del Consorzio Arsenal (impianti elettrici per l’arsenale della marina militare di Taranto).

Dal 2002 è Cavaliere della Repubblica