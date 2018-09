Reddito di cittadinanza e Fornero: il governo dichiara guerra a Bruxelles

Roma (Giuliano Balestrieri di Business Insider) – Niente flat tax, ma reddito di cittadinanza (in versione leggera) e primo superamento della legge Fornero sulle pensioni. Le promesse di una campagna elettorale che sembra non finire mai si scontrano con la realtà dei conti. E per provare a mantenere gli impegni il governo presenta una manovra finanziaria finanziata con un deficit al 2,4% per tre anni: un’operazione interamente a debito, mai vista prima. A questo punto lo scontro con Bruxelles, che potrebbe respingere il Def, è scontato. D’altra parte l’Italia è un paese in difficoltà: la gestione della crisi bancaria dal parte del Pd ha lasciato un’eredità pesante, così come le clausole di salvaguardia pronte a far scattare l’aumento dell’Iva a gennaio e l’incapacità strutturale di tagliare la spesa pubblica. “Sui tagli Renzi ha gettato la spugna” ha detto più volte l’economista Roberto Perotti. E i numeri presentati dall’ex commissario per spending review Yoram Gutgled mostrano una spesa costante che non riesce a liberare risorse per la crescita.

Lega e 5 Stelle conoscono da mesi la situazione del Paese, ma sono andati dritti per la loro strada: la nota di aggiornamento del Def lascia aperto il libro dei sogni, a chiuderlo potrebbe essere piuttosto l’Unione europea. Se bocciasse il Def, però, aprirebbe una crisi senza precedenti. Ecco i principali provvedimenti varati dal governo che ha sterilizzato anche l’aumento dell’Iva previsto per gennaio.

Tasse. Il cavallo di battaglia della Lega era l’imposta unica al 15% con un sistema di detrazioni per nucleo famigliare. I 5 Stelle l’hanno sempre chiamata flop tax, ma entrambi hanno l’obiettivo di ridurre sensibilmente le imposte. La flat tax, quindi, non c’è: nel Def si annuncia un taglio graduale delle aliquote per arrivare al 23% per i redditi fino a 75mila euro e del 33% per gli altri entro la fine della legislatura. Insomma tutta un’altra cosa rispetto a quanto promesso. Ma d’altra parte anche sulla pace fiscale la Lega ha rivisto gli obiettivi: doveva essere il primo provvedimento del nuovo governo, forse entrerà nel Def, ma di certo le risorse saranno inferiori. La Lega stimava di recuperare dal condono 35 miliardi di euro già nel 2018, la cifra è stata rivista in circa 50 miliardi di euro complessivi (le cartelle mai riscosse, però, superano i mille miliardi).

Spending review. Doveva essere un altro dei cavalli di battaglia del “governo del cambiamento”. Per il momento il dossier è rimasto chiuso nel cassetto, anche se al ministero dell’economia stanno studiando come rimodulare le spese fiscali (detrazioni e agevolazioni varie): il rischio è che non vengano toccati i privilegi delle lobby che sguazzano nella giungla di sconti fiscali, ma si agisca solo sulle detrazioni più popolari (quelle sui mutui e per le spese sanitarie).

Pensioni. Salvini e Di Maio sembrano parlare la stessa lingua. La Lega voleva reintrodurre le pensioni di anzianità (accesso alla pensione con più di 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica, ndr) e quota 100 senza penalizzazioni (accesso alla pensione al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica ed età contributiva, ndr) oltre a quota 41 (accesso alla pensione con solo l’anzianità contributiva, ndr) oltre al ritorno della pensione di vecchiaia precedente alla Fornero. I 5 Stelle parlavano di quota 41, staffetta generazionale, opzione donna e categorie usuranti. Entrambi vogliono aumentare le pensioni minime: 780 euro Di Maio, mille euro Salvini. L’aumento dell’assegno più basso verrà finanziato in deficit e il taglio alle pensioni d’oro, mentre la riforma Fornero verrà gradualmente smantellata: sul piatto circa 8 miliardi di euro. Con la speranza di avviare una staffetta generazionale: 400mila pensionati e 400mila nuovi assunti.

Famiglia. Mancano gli annunciati provvedimenti per le famiglie cari alla Lega che aveva promesso sia 400 euro al mese a famiglia per ogni nuovo nato fino ai 18 anni, sia gli asili nido gratuiti per i redditi fino a 60mila euro.

Il programma dei 5 Stelle prevedeva anche una riduzione delle privatizzazioni con uno Stato più presente nell’economia del Paese: mancano indicazioni di questo genere, ma l’obiettivo non era entrato neppure nel contratto di governo. Così come non c’è lo stop ai contanti presente nel programma elettorale dei 5 Stelle.

La vera sfida del governo comincerà lunedì prossimo con l’Eurogruppo e l’Ecofin. Lega e 5 Stelle hanno sempre dichiarato di voler rivedere i trattati europei, a cominciare dalle regole di bilancio e del fiscal compact: difficilmente Bruxelles potrà accettare un deficit a 2,4% per tre anni. C’è il rischio concreto che la manovra italiana venga rispedita al mittente: un’eventualità che aprirebbe la porte a scenari mai visti prima.