Claudio Andrea Gemme è nato a Genova ma è originario di Francavilla Bisio nel novese

Novi Ligure (Franco Traverso) – Claudio Andrea Gemme, il commissario per Genova, vanta origini novesi, o meglio, francavillesi. La sua famiglia infatti è di Francavilla Bisio, un piccolo comune dell’hinterland novese. Il cognome Gemme ne indica chiaramente le radici che affondano nella terra tra Francavilla Bisio, Gavi e Tassarolo, tutti centri ad una manciata di chilometri da Novi. Siamo nell’Oltregiogo Ligure, terra di lavoratori, di risparmiatori, di gente ruvida, rugginosa, dura, che non ha paura della vita. Novesi, gaviesi, tassarolesi, serravallesi, arquatesi, capriatesi, castellettesi, tutti orgogliosi delle proprie origini liguri, discendenti di quei Galli Cisalpini coi quali perfino i Romani hanno preferito evitare di combattere lasciandoli liberi, pur nell’ambito dell’impero, grazie ad un trattato di non belligeranza che garantiva loro la massima indipendenza. Gemme è uno di loro: orgoglioso, intelligente, caparbio, capace. Figlio di un ferroviere e di una casalinga di Francavilla Bisio che, a differenza dei tre zii paterni rimasti al paese, si erano sistemati a Genova poco dopo la fine della guerra in quanto il papà era stato trasferito là per motivi di lavoro, e il caso vuole che abbia vissuto la sua infanzia proprio nella zona in cui si è consumata la tragedia del Ponte Morandi.

Si è laureato in economia e commercio col massimo dei voti, e poi, dopo il militare, ha iniziato a lavorare. Lo ha fatto come si usa dalle nostre parti, con umiltà e passione, senza guardare l’orologio e il calendario. E senza guardare in faccia a nessuno. Genovese di adozione, ha due figlie nate a Genova dove vivono, e la Superba è ormai anche la città di papà Claudio che, tuttavia, non ha mai dimenticato il piccolo paese di origine dove c’è sempre la vecchia casa di famiglia che ha ristrutturato. D’estate passa lunghi periodi di vacanza a Francavilla dove sono tornati a vivere da anni gli anziani genitori, e lo si vede alla Soms coi vecchi amici a discutere di ogni cosa che è sempre buona per passare qualche ora in compagnia di gente semplice e vicina, di gente vera.

Dirigente di lungo corso, Claudio Gemme è presidente di Fincantieri SI, società del gruppo che si occupa di sistemi integrati. È stato prima in Finmeccanica e poi all’Ansaldo. Ha lavorato a lungo all’estero, in Russia, in Germania e in Giappone. In passato è stato vicino alla presidenza di Confindustria Genova e ora siede nel Consiglio di presidenza di Confindustria. È nel Cda di Isotta Fraschini Motori Spa e nel Cda di Fincantieri Marine Systems North America. Dal 2016 è direttore della Divisione Systems & Components di Fincantieri.

È vicino alla Lega che lo ha proposto a Mattarella qualche giorno fa. Di qui la nomina a commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, crollato il 14 agosto provocando 43 vittime

“Ho dato la mia disponibilità, è una bella sfida per chiunque accetti questo incarico – ha detto Gemme ai cronisti – dobbiamo fare un percorso veloce. Prometto impegno, grande dedizione al dossier e a una costruzione rapida salvaguardando il patrimonio culturale e logistico della città”.

Il caso vuole che Gemme sia legato alle vicende del ponte Morandi per motivi famigliari. Infatti alcuni suoi parenti sono stati sfollati dalla zona rossa. Gemme stesso da ragazzo ha vissuto sotto al viadotto, in piena zona rossa, al numero 7 di Via Porro.

Per lui l’incarico di commissario per Genova è diventato anche un fatto personale.

E così come il suo conterraneo Paolo da Novi che il 10 aprile del 1507 fu eletto primo doge “del popolo” per risollevare le sorti della Superba, riuscendovi, cinque secoli dopo anche Claudio Gemme, precisamente il 28 settembre del 2018, è stato nominato commissario per salvare Genova, il nuovo doge della rinascita che viene da Novi.

Per questo riuscirà, e anche per questo è la persona giusta al posto giusto.