Aleksey Nikolskyi – Il presidente della Serbia Aleksandr Vucic ha ordinato alle forze armate di portarsi al massimo livello di allerta a causa delle attività delle forze speciali del Kosovo riporta l’agenzia Taniug citando l’amministrazione di Vucic.

“L’ordine è stato dato al capo dello Stato Maggiore dell’esercito serbo”, ha detto l’agenzia.

Anche tutte le unità speciali del Ministero degli affari interni sono state portate al massimo livello di allerta.

In precedenza, circa 60 soldati di una speciale suddivisione del Ministero degli Interni della Repubblica autoproclamata del Kosovo, ROSU, hanno preso una posizione vicino al lago artificiale della centrale idroelettrica Gazivoda e sono entrati nel centro ecologico e sportivo vicino alla diga nel nord della provincia.

La centrale idroelettrica Gazivoda è controllata da Belgrado. Come ha detto Vucic, negli ultimi anni le autorità serbe hanno investito circa due milioni di euro nelle infrastrutture, nelle strutture e nella diga del suo lago di artificiale.

Nel 1999, lo scontro armato tra i separatisti albanesi dell’esercito di liberazione del Kosovo e l’esercito e la polizia serba ha portato al bombardamento della Jugoslavia (all’epoca composta da Serbia e Montenegro) da parte delle forze della NATO. Nel marzo 2004, gli albanesi del Kosovo hanno organizzato pogrom che hanno portato al reinsediamento di massa dei serbi dalla regione e alla distruzione di numerosi monumenti della loro storia e cultura.

Nel febbraio 2008, le strutture del Kosovo-albanesi a Pristina hanno dichiarato unilateralmente l’indipendenza dalla Serbia. La repubblica autoproclamata non è riconosciuta da Serbia, Russia, Cina, Israele, Iran, Spagna, Grecia e altri stati.