Oggi è San Michele: la Polizia festeggia

Alessandria – in programma oggi, sabato 29 settembre, le celebrazioni del Santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. Messa alle 9 nella Cappella della Scuola Allievi Agenti di Polizia di Stato, in corso Acqui 401, officiata dal Vescovo, Guido Gallese che sarà coadiuvato dal Cappellano della Polizia di Stato, don Augusto Piccoli. Nel corso della funzione alcuni Allievi Agenti riceveranno il Sacramento della Cresima. Alle 10,30, nel piazzale della Questura saranno commemorati i caduti della Polizia di Stato con deposizione di una corona di alloro al Sacrario a loro dedicato. Officerà la funzione don Augusto Piccoli. Infine alle 11 partenza in pullman per Libarna per un incontro con una delegazione del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Provincia.