Provincia di Alessandria maglia nera per la raccolta dei rifiuti

Alessandria – I dati sulla raccolta rifiuti nelle varie province piemontesi pubblicati dalla Regione tenendo conto delle norme 2016 che hanno ampliato le categorie di differenziate, si riferiscono all’anno scorso e hanno registrato, per quanto concerne il consorzio di Alessandria, un 50,3% di differenziata. Solo il bacino di Torino ha fatto peggio con un 44,7%. In provincia dati un po’ più positivi arrivano dal Csr, Consorzio Rifiuti del Novese, Tortonese e Ovadese, 53, 6%, e dal casalese, 61,8%. Casale eccelle nel contenimento della quantità di rifiuti totali prodotta, solo 445,5 chili per abitante, mentre l’Alessandrino è a 513,7 e il Csr addirittura a 613,5.