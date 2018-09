La scuola italiana è ormai una barzelletta: a venti giorni dal suono del primo campanello ci si accorge che mancano gli insegnanti

di Andrea Guenna – A venti giorni dall’inizio della scuola, anche in Piemonte gli addetti ai lavori si sono accorti che mancano gli insegnanti. Sembra una barzelletta ma è la realtà d’un Paese come l’Italia – e il Piemonte è in Italia – che, dopo decenni di gestione della scuola e della cultura affidata ai comunisti – con annessi e connessi – quel comparto non funziona più. E ciò dimostra per l’ennesima volta che il comunismo, con tutti i suoi derivati, è un disastro assicurato per cui i globocrati che vogliono il caos (divide et impera) se ne servono con estrema disinvoltura per destabilizzare le nazioni. A parte il fatto che a scuola non si impara più niente per cui gli studenti sono per lo più viziati, ignoranti, arroganti e aggressivi (bullismo dilagante), si deve prendere atto che il suono del primo campanello è ormai una burletta da Pulcinella, dove è tutto finto, in quanto il primo giorno di scuola inizia senza gli insegnanti. Ma la cosa più paradossale è che i dirigenti dei vari provveditorati si accorgono di ciò dopo venti giorni e, nella più squisita tradizione comunista, invece di porre mano alla situazione per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, indicono delle assemblee per dibattere dei massimi sistemi convinti che così i problemi si risolvano da soli. La prima è per domani alle 9 al Museo dei Campionissimi di Novi (non a caso è una città sovietica) dove confluiranno centinaia di insegnanti (per lo più donne) precari che aspirano a una delle supplenze annuali ancora a disposizione nelle medie inferiori e superiori della provincia. Ma la cosa che stupisce di più è che i posti liberi pare siano più di 600: un’enormità inconcepibile.

Anche qui, bisogna ammetterlo, ha vinto San Benito Martire da Predappio che costruiva scuole splendide in un anno (sono ancora in piedi senza il minimo cedimento), che faceva iniziare l’anno scolastico il 1° ottobre con fior di professori pronti a lavorare, che faceva funzionare le ferrovie alla perfezione, che sequestrava terreni e proprietà ai latifondisti per regalarli ai contadini, eccetera, eccetera. Chi legge si sarà convinto che chi scrive è un fascista. Ebbene no, si sbaglia perché è sicuramente anticomunista ma è anche un liberale grande ammiratore di Churchill, che, tra i due mali, fascismo e comunismo, visti i riscontri oggettivi, non avendo la terza opzione, preferisce il primo. D’altronde anche il grande premier britannico dopo aver conosciuto Stalin a Yalta, a chi gli chiedeva cosa pensasse del trattato, pare abbia risposto cinico e sconsolato, e senza il suo abituale entusiasmo: “C’è solo una cosa peggiore del combattere con gli alleati, ed è combattere senza di loro”, riferito evidentemente a Stalin.

Qualcuno afferma addirittura che abbia aggiunto a mezza voce rivolto al suo segretario: “Abbiamo combattuto dalla parte sbagliata”.

Della serie: o mangi la minestra o buttati dalla finestra.

Ma quando si può scegliere è bene farlo.