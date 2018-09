Passo falso del Casale in casa che perde contro il Lecco

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Lecco 2) – Niente da fare per il Casale Fbc che al “Natal Palli”, terza giornata di andata del campionato di Serie D girone A, ha ceduto per 2-1 alla capolista Lecco che dunque mantiene il primo posto in classifica assieme a Fezzanese e Ligorna.

Succede tutto nella ripresa perché la prima frazione non fa registrare nessun episodio degno di nota a parte un’occasione per il Casale con il bel colpo di testa di Cappai in area lombarda, deviato dal portiere Guadagnin che si fa trovare pronto.

La ripresa ha tutto un altro ritmo e la compagine lombarda allenata da mister Gaburro preme sull’acceleratore tanto da passare in vantaggio all’11’quando Segato da fuori area scaglia il pallone nell’angolino basso alla sinistra del portiere.

Il raddoppio arriva due minuti dopo: D’Anna pennella dalla sinistra e Lisai raccoglie al volo superando per la seconda volta Fontana. Il Lecco mette così in ghiaccio il match, che non cala di intensità per via dei numerosi cambi. Il risultato non viene mai messo in discussione fino al 96’ quando il pallone rimbalza sul braccio di Corna dentro l’area dei biancocelesti. Rigore per i nerostellati. Dal dischetto va Cardini che batte Guadagnin ma il gol conta solo per le statistiche. Il Lecco vince e vola a 9 punti in classifica, al primo posto assieme a Fezzanese e Ligorna. Il Casale resta a 4 punti assieme a Lavagnese e Borgosesia.

Nel prossimo turno, domenica 7 ottobre, i monferrini saranno impegnati fuori casa contro l’Arconatese.

Casale Fbc (4-3-3): Fontana, Di Giovanni (Fabbri dal 70’), M’Hamsi, Vecchierelli, Cintoi, Todisco, Coccolo (Sall dall’85’), Cardini, Cappai (Simone dal 60’), Marinai (Bettoni dal 62’), Pavesi (Mazzucco dall’81’). A disposizione: Consol, Villanova, Sadouk, Fiore. Allenatore: Francesco Buglio.

Lecco (4-3-3): Guadagnin, Magonara, Carboni, Malgrati, Corna, Pedrocchi (Merli Sala dal 90’+1), Segato, Moleri (Silvestro dal 70’), D’Anna (Pérez dall’81’), Lisai (Draghetti dall’83’), Capogna (Lella dal 76’). A disposizione: Safarikas, Poletto, Meneghetti, Alborghetti. Allenatore: Marco Gaburro.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Gol: st 56’ Segato (L), 58’ Lisai (L); 96’ Cardini (C).

Ammoniti: Cardini per il Casale; D’Anna, Capogna per il Lecco.

Recuperi: 0+6.