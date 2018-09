Regione Piemonte: contrordine compagni, niente divieti antismog

Torino – Dietrofront della Regione Piemonte a trazione Pd in merito ai divieti antismog che avrebbero dovuto entrare in vigorfe domattina, lunedì 1° ottobre 2018. Come per la scuola che non ha ancora la pianta organica completa a venti giorni dal suono del primo campanello, anche per quanto riguarda la viabilità siamo nel campo delle sette pertiche. I divieti dovevano scattare per tutta la Pianura Padana ma il Piemonte ha deciso di esentare dai divieti gli ambulanti, gli artigiani e chi vive o lavora in una zona non servita dai mezzi pubblici. Ma non potevano pensarci prima e intervenire per tempo? Come si fa a lavorare così, alla carlona come diciamo noi che siamo gente semplice. Con quello che guadagnano, poi, a Torino… per fare che cosa? Una vergogna.